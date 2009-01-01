Якщо в ЄС їстимуть українські яйця, то чи не доведеться нам платити за них дорожче?

Прикладна економіка

Точно, як і нашим, чиновникам з ЄС важко визнати злочинну недбалість. Хоча регуляторні механізми там налаштовані чудово - факт

В Європі спалахнув чи не найбільший за останні роки скандал у зв’язку з виявленням інсектициду «фіпроніл» в яйцях, що потрапили в торгові мережі півтора десятка країн. Єврокомісія зажадала проведення екстреної зустрічі з відповідними міністрами і чиновниками постраждалих держав. За словами міністра продовольства і сільського господарства Німеччини Крістіана Шмідта, мова може йти про «кримінальні махінації». Бельгійська фірма додавала фіпроніл в дозволений засіб для дезінфекції приміщень, де утримуються кури. Цей інсектицид закуповувався птахофермами в самій Бельгії і Нідерландах. А звідти заражені курячі яйця вже «котилися» по всій Європі. Контролюючі органи їх зупинили. Щоправда, з затримкою у кілька місяців. Виявилось, що бельгійська влада тривалий час знала та приховувала інформацію про небезпечне забруднення продуктів. Схоже, європейська бюрократія знову наступила на ті самі граблі, що і два десятиліття тому - у «яєчно-діоксиновому» скандалі (про це – нижче).

Оце так потруїли бліх та кліщів, що на вуха стала вся Європа

Всього тиждень тому Єврокомісія заявляла: «У нас все під контролем». Саме тоді стало відомо, що в Німеччині дві мережі супермаркетів Rewe та Aldi вилучили з продажу мільйони курячих яєць. Після того, як отримали відповідне повідомлення від органів контролю харчової безпеки RASFF (Система швидкого оповіщення про продукти харчування і корми в ЄС, Rapid Alert System for Food and Feed).

Однак, бити тривогу на рівні ЄС стали тільки вже тоді, коли влада Бельгії визнала, що вже два місяці її прокуратура проводить розслідування стосовно причетних до інциденту компаній, підозрюваних в шахрайстві із хімічними засобами захисту. (Менеджери однієї з фірм вже заарештовані). Катрін Страгьє із бельгійського відомства, що займається наглядом за якістю продуктів, повідомила, що проблема з фіпронілом досить випадково спливла в одному з місцевих підприємств. І в той час, доки йшла перевірка, ферми спокійнісінько виробляли «забруднені» яйця, магазини торгували, а споживачі 15 країн Європи їх їли. І ласка божа, що не сталося випадку тяжкого отруєння.

За даними Федерального інституту з оцінки ризиків Німеччини(BfR), засіб для боротьби з комахами фіпроніл застосовується, зокрема, для знищення бліх, вошей, кліщів і тарганів. Його заборонено використовувати для дезінфекції тваринницьких ферм, продукція яких призначена в їжу людині. Такі господарства змушені вдаватися до біологічних засобів. І хоча споживання «фіпронілових» курячих яєць не несе конкретної загрози здоров’ю дорослій людині, проте вона становить серйозний ризик для дітей. І може спричинити шкоду нервовій системі, а також ниркам та печінці.

Синдром граблів: знову гепнули і знову набили лоба. Яка прикрість

Європейські журналісти виявили, що більше 180 фірм-виробників по всій Європі використовували бельгійський інсектицид більше року, тому цілком можливо, що проблема хімічного забруднення продуктів існує набагато довше, ніж про неї відомо.

Міністр сільського господарства Німеччини Крістіан Шмідт висловив розчарування тим, що бельгійська влада з запізненням поінформували про ситуацію із забрудненням яєць фіпронілом. Його бельгійський колега Денис Дюкарм в одному з інтерв’ю, на яке посилаються «Факти» зазначив, що розслідування прокуратури аж ніяк не є підставою приховувати настільки важливу для безпеки споживачів інформацію. «Мені незрозуміла поведінка відомства з нагляду за продуктами», - поскаржився Дюкарм. Це відомство було засновано в 1999 році після скандалу з виявленням знову-таки в курячих яйцях високотоксичного діоксину. Діоксиновий скандал тоді також вийшов на європейський рівень, його розслідуванням в Бельгії займався спеціальний уповноважений Фредді Віллокс.

Зараз він звинувачує бельгійську владу в тому, що вони занадто довго тягли з оприлюдненням інформації про фіпроніл, зробивши ті ж помилки, що і в 1999 році. На думку Віллокса, це знизило довіру серед європейських партнерів і рядових споживачів.

Україно, вперед! Тільки про ціни подумай…

В Україні, яка теж є крупним виробником яєць, керівник Асоціації «Союз птахівників» Сергій Карпенко вже прогнозує сезонне підвищення цін на яйця у вересні. Цей товар якраз дуже чутливо реагує на обсяги яєчного експорту-імпорту. «Якщо взяти до уваги нинішній «яєчний скандал» в 12 країнах Євросоюзу, коли мільйони курячих яєць виявилися заражені токсичним інсектицидом, то можна сказати, що у наших виробників з’явився шанс заявити про себе на європейському ринку. Але доведеться поборотися з основними конкурентами - Нідерландами і Польщею. Варто відзначити також, що Данія вже звернула увагу на нашу продукцію», - повідомив пан Карпенко.

Залишається додати, що інтерес до українських яєць на зовнішніх ринках обов’язково позначиться на ціні цього товару на ринку внутрішньому. Таке у нас вже бувало. Останній приклад: різке подорожчання української курятини наприкінці минулого року, коли нею зацікавилися покупці на Близькому Сході, зокрема, в Єгипті.

Марина Нечипоренко, «Укрінформ»