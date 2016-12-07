ОБЛІК ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИХ – ЦЕ СЕРЙОЗНО!

У районному військкоматі наприкінці минулого тижня пройшло заняття з начальниками ВОС та сільськими, селищними головами, яке провів тимчасово виконуючий обов’язки ра-йонного військового комісара Олег Откидач. В заході взяли участь перший заступник голови райдержадміністрації Тетяна Панета та завідувач сектору взаємодії з правоохоронними органами, з питань запобігання і виявлення корупції та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації Олег Гіюк.

Учасники занять розглянули наступні питання:

- перевірку стану військового обліку військовозобов’язаних на території району;

- призов до ЗСУ в серпні – жовтні 2017 року;

- вивчення постанови Кабінету Міністрів України № 921 від 07.12.2016 року.

Т.Панета повідомила, що нещодавно в рай-держадміністрації та в деяких установах пройшла перевірка стану роботи щодо обліку військовозобов’язаних, яка показала, що облік ведеться на належному рівні, порушень виявлено не було, тож перевіряючі обмежилися лише кількома зауваженнями щодо поліп-шення роботи.

О. Откидач, підтвердивши сказане Тетяною Григорівною, звернув увагу присутніх, що найближчим часом буде здійснено перевірку стану військового обліку на території району представниками Міністерства оборони України. Тож всім працівникам сільських, селищних рад та установ і організацій ра-йону, причетним до цієї роботи, слід уважно переглянути справи та забезпечити у належному стані оформлення документації у відповідності до нормативних документів. Слід звернути увагу і на облік осіб, які користуються правом на бронювання.

Олег Вікторович ознайомив присутніх з переліком документів, які повинна вести особа, відповідальна за облік військовозобов’язаних, їх оформленням у відповідності до вимог законодавства. Зауважив, що бронювати військовозобов’язаних можна на підставі мо-білізаційного завдання.

Учасники занять детально розглянули положення постанови Кабінету Міністрів України №921 від 07.12.2016 року, якою повинні керуватися у своїй роботі.

14 серпня 2017 року розпочинається осінній призов на строкову військову службу. Органи місцевого самоврядування повинні взяти активну участь в цій роботі, в тому числі щодо залучення бажаючих на військову службу за контрактом. Слід звернути увагу на достовірність довідок щодо проживання військовозобов’язаних на підвідомчій території, адже за подання недостовірних даних передбачена кримінальна відповідальність. Тож, у разі необхідності, слід залучати свідків із зазначенням їхніх паспортних даних, аби підтвердити той факт, що певна особа дійсно не проживає за вказаною адресою.

А вже на початку цього тижня, як і було сказано під час занять, пройшла церемонія проводів на військову службу. В ній, як і завжди, взяли участь працівники райвійськкомату, О.Гіюк, протоієрей М.Царук. До лав Національної гвардії України призвані жителі Петрового Олександр Чухан і Богдан Гондя. Учасники заходу побажали юнакам успішної служби і щасливого повернення додому.

Анатолій РЯБОКОНЬ.

На знімках: Т.Панета, О.Гіюк і О.Откидач проводять заняття; учасники занять; О.Чухан і Б.Гондя з учасниками церемонії проводів на військову службу.