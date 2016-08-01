Шановні жителі Петрівського району!

До уваги футбольних уболівальників!

У СУБОТУ, 22 ЛИПНЯ 2017 РОКУ, на стадіоні «Інгулець» відбудеться поєдинок 2-го туру чемпіонату України з футболу серед клубів Першої ліги.

Зустрічаються команди: ФК «ІНГУЛЕЦЬ» - «ЖЕМЧУЖИНА» (м.Одеса)

Початок зустрічі о 19.00.

Запрошуємо уболівальників Петрівщини та гостей району підтримати нашу команду в боротьбі за нагороди першості.

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Загублене посвідчення учасника бойових дій - серії УБД № 062300, видане 31 травня 2016 року управлінням особового складу штабу командування ВМС ЗС України на ім’я Байдіна Івана Михайловича, 1962 р.н., вважати недійсним.

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Загублений сертифікат на право на земельну частку (пай) серія КР №0149049, виданий на ім’я Вовк Ніни Макарівни, вважати недійсним

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Оголошення

Запрошуємо колективи художньої самодіяльності до участі у VІІІ фестивалі «Серпневий зорепад», який відбудеться 12 серпня у центрі села Рівне Новоукраїнського району.

Засновник і спонсор фестивалю – ТОВ «УкрАгроКом».

Реєстрація учасників – до 01.08.2016 р.

Заявки надсилати: e-mail: svyatets@ukr.net

Довідки за тел.: 097-483-12-84; 050-713-59-49