Шановні жителі Петрівського району!

Випуск: № 55 (9972) Середа, 19 липня 2017 року

20 липня 2017 року з 10.00 до 11.30 год. відбудеться «пряма телефонна лінія» з начальником Петрівського РС У ДСНС України у Кіровоградській області, підполковником служби цивільного захисту Малютою Володимиром Васильовичем. Телефонуйте за № 9-73-02

Сергій Тюпін, головний інспектор Петрівського РС У ДСНС в області

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