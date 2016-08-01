Юні парламентарі в Києві

Петрівський районний парламент дітей входить до трійки лідерів серед районних та міських парламентів дітей Кіровоградщини. Юні парламентарі Петрівщини є гордістю для своїх шкільних колективів та батьків, для працівників Центру дитячої та юнацької творчості і відділу освіти райдержадміністрації, ну і, звичайно ж, - для районної влади.

За високу результативність роботи районного парламенту дітей керівники району нагородили школярів поїздкою до столиці України – Києва. Екскурсія відбулася в рамках національно - патріотичного виховання дітей та молоді Петрівщини, з нагоди відзначення Міжнародного Дня захисту дітей. Ініціаторами такої поїздки виступили керівники ра-йону, а сама подорож відбулася за підтримки народного депутата України Анатолія Кузьменка, який надав школярам для подорожі сучасний двоповерховий комфортабельний автобус.

Та найважливіше те, що таких поїздок виявилося дві: 17 та 29 травня, що дало змогу більшій кількості учнів загальноосвітніх шкіл району відвідати славний Київ.

17 травня 2017 року члени районного парламенту дітей у ході екскурсії поринули одночасно у три епохи – минуле, сьогодення та майбутнє. Розпочалася подорож з Майдану Незалежності, Хрещатика та Алеї Небесної сотні. Далі діти відвідали Софію Київську, Михайлівський Золотоверхий собор, пам’ятник кн. Ользі, Кирилу та Мефодію, Анд-ріївську церкву, Десятинну церкву, Золоті ворота та па-м’ятник Ярославу Мудрому. Далі мандрівка продовжилася Андріївським узвозом, де милувалися архітектурою, відвідали будинок, в якому проживав Михайло Булгаков.

Пообідавши в «Пузатій хаті», що на Подолі, екскурсійна група вирушила до Маріїнського парку, Арки Дружби народів. Діти мали змогу побувати біля Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Міністерства закордонних справ. Закінчилася подорож екскурсією до музею Другої світової війни та Києво-Печерської Лаври.

Цікаві факти з історії Києва, гарна архітектура, тінисті вулички та парки надовго залишаться в пам’яті юних депутатів.

29 травня відбулася друга подорож членів районного парламенту дітей, а також активних, спортивних та обдарованих дітей району до столиці нашої держави. У ході екскурсії діти поринули у Київ містичний, з його відомими постатями та місцями «сили». Екскурсовод Світлана за-просила у незвичайні та містичні пригоди столиці України.

Тож розпочалася подорож від фонтану Самсона, що на Контрактовій площі, - одного з перших фонтанів у Києві. Далі відвідали вулицю, де є одразу кілька будинків під одним номером 13, а також будинок з привидами, та Флорський жіночий монастир. Тут екскурсанти побували біля цілющого джерела, з якого напилися води та вмилися нею. Потім, прогулявшись Андріївським узвозом, поринувши в його колорит та загадавши бажання між двома таємничими будинками, група піднялася на Лису гору – одне з найцікавіших та незвичайних місць Києва, де ознайомилися з вівтарем старовірів та монастирським склепом. Спустившись на столичному фунікулері, вирушили на обід до «Пузатої хати», що на Подолі.

Та найцікавішою для юних парламентарів стала екскурсія до Верховної Ради України, де діти ознайомилися з її історією, архітектурою та мали змогу відвідати зал пленарних засідань, на хвилинку уявивши себе народними депутатами.

З незабутніми враженнями від екскурсії поверталися додому, з мріями про нові пригоди та подорожі.

Наталія Дементьєва, координатор РПД

На знімках: на Майдані Незалежності; картина «Державотворення».