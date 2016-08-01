Успіхи онуків - радість для бабусі

Цікаве про наших земляків

9 червня 2017 року своє 80-ти річчя відзначила петрівчанка Ніна Федотівна Рапасій. До ювілярки завітали рідні та близькі, колишні колеги та сусіди. Було багато квітів, подарунків та теплих слів.

А народилася Ніна Федотівна в мальовничому, великому с. Байдаково, що в Онуфріївському районі. Воно розкинулося по широкій долині між двома лісами: «Курган» та «Дрозд». Рідне село ювілярки славиться тим, що у ньому народилися та працювали багато хороших людей, таких як династія учителів Сухомлинських, що викладали у сільській школі (родичі видатного педагога Василя Сухомлинського); Артем Пасічник – Герой Радянського Союзу, льотчик-винищувач; Володимир Базилевський – видатний український поет, письменник, літературний критик, перекладач, член Національної спілки письменників України (від 1972 року), який зараз мешкає у Києві.

З 16 років Ніна Федотівна навчалася в агролісомеліоративному технікумі міста Олександрії. Не зважаючи на те, що в молоді роки залишилася сиротою, навчання давалося легко та було дуже цікавим. За свої труди отримувала сталінську стипендію у розмірі 150 карбованців. Виробничу практику проходила в Петрівському МТС ім. «Комінтерна» (згодом перейменованому на колгосп ім. «ХХ Партз’їзду КПРС», який тоді очолював Кіндрат Сергійович Бурдикін). Після завершення навчання тут і залишилася працювати на посаді агронома. Все своє молоде життя та уміння віддала улюбленій професії. Загальний робочий стаж складає близько 30 років. Тут зустріла і свою долю - передового механізатора Володимира Карповича Рапасія. Жили у мирі та злагоді, у них народилося двоє діточок. Та не все так склалося, як гадалося.

Зараз ювілярка має двох онучок Таню та Юлю, які по закінченні навчання у вузах роз’їхалися далеко від неї. Старша онучка Юлія Вербовська мешкає у Львові. До бабусі приїздить щороку і тішить її правнучками Софійкою та Даринкою. Софійка закінчила перший клас та вже має неабиякі досягнення. Виступаючи в Братиславі з хорео-графічним колективом, виборола перше місце. А от молодша онучка Тетянка вже 7 років одружена з іноземцем і проживає на його батьківщині - на о.Маврикій, що в Індійському океані. Там вона працює в туристичному агентстві, досконало оволодівши місцевою мовою. Бабусю ніколи не забуває, часто телефонує та допомагає матеріально.

Онуки ювілярки успадкували від бабусі усі гарні якості - витримку, працелюбність, чуйність, доброту та любов до ближнього.

Олена Приходкова.

На знімку: Ніна Федотівна Рапасій на своєму господарстві.