Сильні, розумні та кмітливі

Священним обов’язком кожного громадянина України є захист Вітчизни. І на районному етапі змагань Всеукраїнської патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), майбутні захисники Вітчизни мають змогу показати свою силу, витримку та мужність. Метою гри є благородне покликання підготовки молоді до виконання конституційного обов’язку щодо захисту Батьківщини у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, створених відповідно до законодавства України, а також виховання майбутніх захисників Вітчизни на бойових традиціях українського народу.

Незважаючи на складні погодні умови цієї весни, спортивне свято таки відбулося. Воно пройшло на базі Петрівського «НВО - гімназія». У змаганнях взяли участь учні Петрівського НВО «ЗШ І-ІІІ ст. – гімназія» «Козак», Балахівської ЗШ І-ІІІ ст., «Спалах», Петрівської ЗШ І-ІІІ ст. «Хутор», Новостародубської ЗШ І-ІІІ ст. «Слава козацька» та Луганської ЗШ І-ІІІ ст. «Отамани». Оцінювало виступи конкурсантів журі у складі: Дмитра Суліми – методиста районного методичного кабінету; Валентини Бойко – директора центру дитячої та юнацької творчості та Олександра Братченка – військового комісара Петрівського РВК.

Черговість виступів команд обирали шляхом жеребкування. Учні змагалися у таких конкурсах:

- «Строю та пісні» - команди на місці демонстрували виконання стройових прийомів згідно з навчальною програмою предмета «Фізична культура», відповідно до вимог Стройового статуту Збройних Сил України. У цьому конкурсі оцінювалася якість виконання елементів стройової підготовки та пісні, злагодженість дій, дисципліна строю, загальний вигляд команди.

- «Військово-історичний конкурс» - командам надавалося 5 тематичних питань, час для підготовки – 2 хв. (кожна правильна відповідь оцінювалася в 1 бал). Він проводився за принципом гри «Вікторина» з використанням диференційованих питань з військово-історичної та військової тематики. Критерії оцінювання: своєчасність, точність та повнота відповіді.

- У рамках конкурсу проводилися змагання зі стрільби (пневматична гвинтівка з відкритим прицілом; мішень № 8; відстань до мішені – 10 м; кожен учасник виконав 5 пострілів, з яких 2 пробних та 3 залікових). Критерії оцінювання: кількість влучань, набраних кожним учасником команди.

- «Метання гранати в ціль» - критерії оцінювання: кількість влучань, набраних кожним учасником команди.

- «Долікарська допомога» - виконувалися дії з надання першої долікарської допомоги та перевірявся рівень теоретичних знань за навчальною програмою предмета «Основи здоров’я» (5-9 класи).

- «Топографічна підготовка» - команди показали вміння та навички з топо-графічної підготовки за навчальною програмою з предмета «Географія» (5-9 класи).

Спортивні змагання: швидкісний біг – 30 м; човниковий біг – 4х9 м; підтягування (хлопці) та згинання і розгинання рук в упорі лежачи (дівчата).

Усі команди виступили достойно, різниця між балами була незначною, та все ж таки, як і належить, були визначені переможці і призери:

- Петрівський НВО «Козак» - І місце;

- Луганська ЗШ І-ІІІ ступенів «Отамани» - ІІ місце;

- Новостародубська ЗШ І-ІІІ ступенів «Слава козацька» - ІІІ місце;

- Петрівська ЗШ І-ІІІ ступенів «Хутор» ІV місце;

- Балахівська ЗШ І-ІІІ ступенів «Спалах» - V місце.

А вже невдовзі команда переможців взяла участь в обласних змаганнях, де виборола достойне 6 місце серед 29 команд області.

Олена Приходкова.

На знімках: команда Новостародубської ЗШ І-ІІІст. на районних змаганнях «Сокіл» («Джура»); човниковий біг виконують учні Балахівської ЗШ І-ІІІ ст.; підтягування на перекладині: учасник команди з Луганської ЗШ І-ІІІ ст.; учасниця Петрівської ЗШ І-ІІІ ст. команди «Хутор» виконує вправу віджимання від полу; переможці ра-йонних змагань команда Петрівського НВО «Козак».