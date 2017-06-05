У Петрівському районі з робочим візитом побував заступник голови Кіровоградської облдержадміністрації Андрій Коломійцев

Під час візиту Андрій Олександрович здійснив виїзний прийом громадян та ознайомився з ходом ремонтних робіт, які проходять у Петрівській центральній районній лікарні.

Спільно з головою районної державної адміністрації Сергієм Завалієм і головним лікарем райлікарні Миколою Яновським оглянули результати вже виконаних робіт у харчоблоці дитячого відділення, який ремонтується в рамках програми «Здоров’я наших дітей», ініційованої Сергієм Кузьменком (на верхньому знімку).

В їдальні та кухні відділення укладено яскравий кахель, підлога вкрита ламінатом, залишилося завезти та встановити нові меблі. Будівельники зараз приступили до ремонту санітарного блоку, де теж плануються не менш привабливі і якісні перетворення.

Далі керівники ознайомилися з ходом робіт в пологовому та частині терапевтичного відділення Петрівської ЦРЛ (нижній знімок). Тут теж приступили до капітального ремонту, який планується завершити до кінця 2017 року. Роботи здійснюються за кошти районного бюджету і безповоротної допомоги в рамках Угоди про соціально-економічне партнерство між Петрівською РДА, Петрівською районною радою і ПрАТ «ЦГЗК» Групи МЕТІНВЕСТ.

Прес-служба райдержадміністрації.