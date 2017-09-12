Квітнева красунечка!

З днем народження вітають свою квітневу красунечку – Анастасію Левченко тато Віталій і мама Марина:

- Наша улюблена дівчинка! Сьогодні день твого народження, а це означає, що всі солодощі, іграшки, повітряні кульки належать тільки тобі. Ти дивно швидко ростеш, дорослішаєш, на льоту схоплюєш нові знання. Бажаємо тобі залишатися завжди такою милою, допитливою, працьовитою дівчинкою, яка завжди радує своїх батьків і вміє досягати поставлених цілей.

Донечка наша рідненька,

Квіточка, сонячний промінь.

Все, що бажаєш — здійсниться,

Щастя тримай у долонях!

В твій день народження, люба,

Разом тобі побажаємо,

Бути коханою долею,

Кохати взаємно, звичайно!

Радісних днів, справжніх друзів,

Всього, що краще у світі.

Молимо Бога про тебе,

Щоб був до тебе відкритий!

З любов’ю твої батьки.

Привітання підготувала Оксана Ліщенюк