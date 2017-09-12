З днем народження!

Наталія Дементева – хороша людина та вірний друг, завжди ставиться з розумінням до колег та своїх вихованців, намагається підтримати та допомогти. Усю душу вона вкладає у виховання сина Євгена, про досягнення якого ми уже неодноразово читали на сторінках районки, та у донечку Жанну – не менш обдаровану дівчинку, наділену гарними акторськими даними.

Наталія Василівна має хороше почуття гумору, з легкістю підтримує будь-яку бесіду, адже вона розумна та дотепна. Знаходить неординарний вихід із будь-яких ситуацій, комунікабельна та креативна. Наталія Василівна віддана своїй роботі, наполегливо працює на результат, саме тому успіх завжди поряд із нею. Вона користується авторитетом як у колег, так і у підлеглих. Вимоглива, але й, водночас, добра, саме тому її люблять, цінують і поважають.

Наталія Дементьєва – незамінна помічниця для колективу ЦДЮТ, наставниця для представників дитячого парламенту дітей, неперевершена ведуча на усіх святах і найкраща мама для своїх дітей! Тож щиро вітаємо Вас, Наташо, із цим чудовим святом! Залишайтесь завжди такою красивою та життєрадісною! Нехай Ваша доля буде сповнена щастям, добром і теплом!

З найкращими побажаннями працівники ЦДЮТ