Підсумки мисливського сезону

Спостерігаючи спалений очерет по берегах річок та ставків району, спалені балки та галявини, розуміємо, що люди своїми необдуманими шкідливими діями лишають звичних місць гніздування та кладки яєць пернату дичину, а також унеможливлюють розведення іншої мисливської фауни, не думаючи про її збереження та відтворення.

Як показав минулий мисливський сезон, кількість диких птиць та звірів значно зменшилась, а особливо зайця-русака.

Причин тому багато: це і ще не зовсім викорінене браконьєрське полювання, інтенсивне ведення сільського господарства, надмірна кількість в угіддях лисиць та поява в нашому регіоні вовків.

Працівники Петрівського лісництва, в міру своїх можливостей, прикладають багато зусиль по виправленню цих явищ, проводячи роз’яснювальну роботу серед населення та школярів, серед колективів мисливців проводячи рейди перевірки з питань правил полювання. Залучаючи при цьому працівників поліції. За сезон 2018-2019 роки було проведено 32 рейди по мисливських угіддях району, за результатами яких було складено 5 протоколів про адміністративне правопорушення правил полювання та стягнуто матеріальні збитки. Мисливствознавцем Петрівського лісництва проводилась робота по підготовці до здачі вступних іспитів нових членів мисливських колективів.

Разом з колективами районної організації УТМР було знищено за минулий сезон шкідників у мисливській фауні: вовків 12 одиниць, лисиць 31 одиниця, бродячих собак 32 одиниці, сірих ворон 82 одиниці, та знято браконьєрських петель 48 одиниць.

Разом з тим, за минулий сезон в угіддях було добуто кабанів – ; косуль – ; зайців - 278 шт. та 6969 диких качок. Все це вказує, що ще не перевелась дичина в угіддях Петрівського району і треба докладати зусилля всіх небайдужих до збереження та примноження п в майбутньому.

Андрій Любченко, мисливствознавець