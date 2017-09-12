АКЦІЯ “ГЕРОЙ-РЯТУВАЛЬНИК РОКУ”

Якщо ви стали свідком проявленої мужності і героїзму або безпосереднім учасником рятування людей, ліквідації пожежі, аварії чи стихійного лиха, просимо вас надавати інформацію за телефонами: (0522) 22-15-42 або за адресою: м. Кропивницький, вул. Пашутінська, 1, 25015 (відділ інформації та комунікацій з громадськістю ЦЗД Управління ДСНС України у Кіровоградській області).

Підсумки підбиваються напередодні Дня рятівника. Учасники, які стають лауреатами, нагороджуються Державною службою з надзвичайних ситуацій України відзнакою “Герой-рятувальник року”.

Чекаємо ваших листів і повідомлень!

Оксана Мачак, помічник начальника Управління з питань зв’язків із ЗМІ та роботи з громадськістю старший лейтенант служби цивільного захисту