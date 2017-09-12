Звернення до батьків начальника Управління ДСНС України у Кіровоградській області, полковника служби цивільного захисту Віталія Миронюка

Дитинство – найкраща пора для засвоєння будь-яких знань. Проте дитяча допитливість і безпосередність часто підштовхують малих непосид до неусвідомлених вчинків з трагічними наслідками. Тому закликаю батьків якнайбільше уваги приділити питанням безпеки дітей, спрямувати їх кипучу енергію в правильне русло, щоб у майбутньому вони вміли запобігти лихові або захистити себе у випадку, якщо воно станеться.

Щороку у квітні та листопаді у навчальних закладах області проводяться тижні знань безпечної життєдіяльності. Працівники Служби порятунку активно співпрацюють з педагогами та долучаються до заходів у рамках цього тижня. Закликаю батьків також не залишатись осторонь, а власним прикладом продемонструвати відповідальне ставлення до власного життя, здоров’я, безпеки. У будь-якій життєвій ситуації не залишайте дітей, особливо малюків, без нагляду та якнайдалі заховайте усі небезпечні предмети. Але найголовніше – безпосереднє спілкування: повсякчас розповідайте дітям про наслідки необережної поведінки, про шкоду, якої може завдати неконтрольований вогонь, про поведінку під час пожежі.

Переконаний, ваші увага і турбота – головні обереги захищеного й безпечного майбутнього ваших дітей!

Оксана Мачак, помічник начальника Управління з питань зв’язків із ЗМІ та роботи з громадськістю старший лейтенант служби цивільного захисту