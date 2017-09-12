Іноземний доход обов’язково декларується

В Україні закінчується кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2018 році. Петрівська ДПІ Олександрійського управління ГУ ДФС у Кіровоградській області нагадує, що серед тих, кого у фіскальній службі чекають насамперед – громадяни, котрі отримували будь-які доходи за кордоном. Такі іноземні доходи є об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) за ставкою 18% та військовим збором за ставкою 1,5%.

Відтак, платник податку, що отримує іноземні доходи, зобов’язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити нараховані ПДФО та військовий збір з таких доходів.

Разом із тим, якщо між Україною та країною, в якій знаходилось джерело виплати, існує міжнародний договір, згода на обов’язковість дотримання якого надана Верховною Радою України, платник податку може зменшити суму річного податкового зобов’язання на суму податків, сплачених за кордоном. Для цього платник зобов’язаний отримати від державного органу країни, де отримується такий доход (прибуток), уповноваженого справляти такий податок, підтверджуючі документи (довідку) про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об’єкт оподаткування. Вимоги щодо оформлення такого документа визначено статтею 13 Податкового кодексу України.

У випадку відсутності у платника податку підтверджуючих документів, сума податку обраховується із загальної суми отриманих доходів.

Наталія Пушка, головний державний інспектор Петрівської ДПІ Олександрійського управління ГУ ДФС у Кіровоградській області

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