Увага! Нові рахунки по ЄСВ з 02.05.2019 року

Петрівська ДПІ Олександрійського управління ГУ ДФС у Кіровоградській області та Державна казначейська служба України звертає увагу платників єдиного соціального внеску (далі ЄСВ) про те, що з 2 травня 2019 року будуть функціонуватимуть нові рахунки для сплати ЄСВ, які відкриті на балансі центрального апарату Казначейства (код банку — 899998).

Крім того, звертаємо увагу, що граничний термін використання існуючих рахунків по зарахуванню ЄСВ, які відкриті на балансі Головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві, закінчується 01.05.2019 р.

Починаючи з 02.05.2019 р., кошти, які сплачуватимуться платниками на старі рахунки із зарахування ЄСВ, не будуть зараховуватись, а повертатимуться платникам як нез’ясовані надходження.

Враховуючи зазначене, з метою своєчасної та належної сплати ЄСВ наголошуємо на необхідності, починаючи з 02.05.2019 р., здійснювати сплату ЄСВ за новими реквізитами рахунків, які відкриті на балансі центрального апарату Казначейства (код банку — 899998).

При цьому повідомляємо, що для отримання нових реквізитів рахунків слід терміново звернутися до адміністратора коштів ЄСВ — Державної фіскальної служби України та Пенсійного фонду України (в частині погашення заборгованості по сплаті ЄСВ станом на 01.10.2013 р.).

Наталія Пушка, головний державний інспектор Петрівської ДПІ Олександрійського управління ГУ ДФС у Кіровоградській області

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