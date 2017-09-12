Не залишайтеся байдужими!

Петрівська районна волонтерська організація «Допоможемо воїнам Петрівщини» знову звертається до земляків з проханням про допомогу і підтримку.
Сьогодні ми готуємо посилки до Великодних свят для наших воїнів з танкової бригади, розташованої в зоні АТО (ООС) біля міста Волноваха.
Запрошуємо кожного з вас долучитися до формування цих посилок, допомогти, в міру можливостей укомплектувати їх продуктами харчування, засобами гігієни, художньою літературою, речами повсякденного вжитку.
Зокрема:
– потрібні цукерки, печиво, інші солодощі;
– борошно, олія, риба для маринування;
– сир та сметана;
– подушки та матраси;
– каструля відрова (алюмінієва чи з нержавіючої сталі)
Будемо вдячні також за фінансову підтримку, оскільки поки що не вистачає грошей на відправку.
І, звичайно ж, доречними будуть вітальні листівки, малюнки та інші прояви вдячності і уваги, зокрема від маленьких мешканців Петрівщини.
Мій контактний телефон: 097-620-47-93 – Алла Горністова, голова районної волонтерської організації «Допоможемо воїнам Петрівщини»