Не залишайтеся байдужими!

Петрівська районна волонтерська організація «Допоможемо воїнам Петрівщини» знову звертається до земляків з проханням про допомогу і підтримку.

Сьогодні ми готуємо посилки до Великодних свят для наших воїнів з танкової бригади, розташованої в зоні АТО (ООС) біля міста Волноваха.

Запрошуємо кожного з вас долучитися до формування цих посилок, допомогти, в міру можливостей укомплектувати їх продуктами харчування, засобами гігієни, художньою літературою, речами повсякденного вжитку.

Зокрема:

– потрібні цукерки, печиво, інші солодощі;

– борошно, олія, риба для маринування;

– сир та сметана;

– подушки та матраси;

– каструля відрова (алюмінієва чи з нержавіючої сталі)

Будемо вдячні також за фінансову підтримку, оскільки поки що не вистачає грошей на відправку.

І, звичайно ж, доречними будуть вітальні листівки, малюнки та інші прояви вдячності і уваги, зокрема від маленьких мешканців Петрівщини.

Мій контактний телефон: 097-620-47-93 – Алла Горністова, голова районної волонтерської організації «Допоможемо воїнам Петрівщини»