Оголошується збір

Увага, всім землевласникам (землекористувачам), які мають спільні межі з земельними ділянками за фактичними адресами: Кіровоградська область, Петрівський район, Іскрівська сільська рада, інформуємо Вас про проведення робіт із погодження спільних меж, щодо уникнення і запобігання спірних питань, які можуть виникнути при виконанні робіт із закріплення межовими знаками меж земельної ділянки. Місце, дата та час збору: м. Жовті Води, вул. Горького, б.2, 22 лютого 2019 року о 10 годині 00 хв. При собі обов’язково мати документи, що посвідчують особу. За довідками звертатися: т. 0973775949.