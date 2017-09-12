З днем народження, дорогий наш Євгенію!

17 лютого свій день народження святкуватиме Євгеній Біденко. Розумний, життєрадісний хлопчина, котрий у шкільні роки активно займався спортом, дуже добре грав у футбол. На даний час несе військову службу в зоні ООС, термін якої закінчується вже 30 березня цього року. Рідні дуже скучили за молодим воїном та з нетерпінням чекають його повернення до рідної домівки. Мама Тетяна звертається з теплими, ніжними вітальними словами до дорогого сина:

– Рівно 23 роки назад я вперше тебе побачила і пригорнула до себе. Рівно 23 роки назад моє життя стало значно важливішим і потрібнішим. Адже тепер у мене є ти, мій син! Тоді, 23 роки тому, ти додав мені впевненості, а сьогодні вже я почуваюся зовсім впевнено із тобою. Завдяки тобі я навчилася жити усвідомлено. Зрозуміла, що вік не має значення, має значення лиш те, що ти робиш, щоб ставати кращим, ніж учора. Що не прожиті роки , а постійний саморозвиток робить нас мудрішими. Завдяки тобі я зрозуміла важливість теперішнього моменту та навчилася відчувати, цінувати і усвідомлювати саме цю мить життя. Ти показав невідворотність плину часу і що не можна гаяти ані хвилини. Навчив бачити головне і не зациклюватись на другорядному. Ти - моя гордість! Сонця тобі! Кохання , щастя, тепла, радості, гармонії, яскравих емоцій і вірних друзів!

З любов’ю та найщирішими побажаннями твоя мама, бабуся Ніна і вся велика родина.

(смт Петрове, смт Балахівка, с. Козацьке, м.Київ, м. Харків)