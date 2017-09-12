Вітаємо!

З Днем народження, Маринко!

Щиро вітаємо з днем народження Марину Лут, котра саме сьогодні 15 лютого святкує свій ювілей. Марина – хороша жінка, турботлива мама, надійна подруга. З нею приємно спілкуватися, адже вона випромінює світло та радість, завжди може підтримати, допомогти та дати дільну пораду.

Розумна, цілеспрямована жінка, вона завдяки своїй наполегливості зарекомендувала себе як висококваліфікований педагог, відповідальний працівник, її люблять діти та колеги.

Щиро бажаємо Марині сімейного затишку, міцного здоров’я, отримувати задоволення від своєї роботи і, звичайно ж, бути щасливою!

Оксана Ліщенюк