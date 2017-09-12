Сім’я чекає на тебе!

Звичайно ж, у День Святого Валентина так хочеться, щоб кохана людина була поруч… Але інколи трапляються обставини, сильніші від наших бажань, і з ними доводиться рахуватися.

Ярослав Іващенко ще з перших днів збройної агресії на Сході України пішов захищати нашу Батьківщину. Під час однієї з відпусток мужній, сміливий, життєрадісний хлопець одружився, а невдовзі у молодят народилася донечка. Тож, звичайно, він сумує,що не має зараз змоги бути разом зі своєю родиною. Дружина Лілія також сумує за своїм коханим і з нетерпінням чекає його повернення додому:

– Дорогий мій Ярославе, щиро вітаю тебе з Днем Святого Валентина! Я вдячна долі, що ми зустрілися з тобою, адже саме ти допоміг мені відчути себе щасливою. Ти моя підтримка, я пишаюся, що мій чоловік захищає кордони своєї землі. Я тебе дуже кохаю та чекаю повернення!

Олег Просяник – водій-«далекобійник», тому часто змушений бути в дорозі, далеко від сім’ї, від коханої дружини і маленького синочка. Тож дружина Наталія звертається до нього зі шпальт районки з такими вітальними словами:

- Коханий, щиро вітаю тебе з Днем Святого Валентина. Бажаю, щоб твоє серце щиро кохало, й ти відчував свою значущість у моєму житті. Щоб твоя любов спроможна була наповнити цей світ дивами та красою. Нехай не буде ніяких перешкод та сварок у наших відносинах, а вони завжди будуть сповнені ніжністю та теплом. Нехай кожен день проходить з любов’ю до близьких і до самого життя. Я щоразу з нетерпінням чекаю твого повернення додому та безмежно радію, коли ти знову поряд.

Віталій Абоімов – працює водієм у сільгосппідприємстві, і саме зараз його немає вдома, адже він задіяний на перевезенні зернових культур до Каховки, Миколаєва та інших портових міст України.

- Мій любий Віталику! У цей чарівний день я хочу висловтит тобі вдячність за твою любов, ніжність, увагу, ласку та теплоту. Я безмежно рада, що наші серця з’єдналися. Вітаю тебе з Днем Святого Валентина, бажаю тобі тільки одного — величезного, безмірного щастя! (Вікторія Абоімова).

На знімках: весільне фото подружжя Іващенків; закохані Наталія та Олег Просяники; сімейне фото Віталія та Вікторії Абоімових.

Підготувала Оксана Ліщенюк