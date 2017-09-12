Захист бджіл – спільна справа

Кожен пам’ятає прислів’я : «Готуй санки влітку, а воза взимку». Тож дбайливі пасічники ретельно готуються до наступного весняно – літнього медозбору. До вуликів потрібно навідуватись частіше, чистити підмор, послухати, як гудуть, а, можливо, в якомусь вулику вже й не гудуть комахи. Нинішня зимівля складна, більша частина осені була похмурою та вологою, зима з дуже різкими коливаннями, практично без сонця, що, звісно, додає бджоляру хвилювань – як вийдуть сім’ї з зими, сильні чи слабкі, як і чим їх підгодувати і підтримати.

Та час від часу бджолярі вже подумки на первоцвітах акації, ріпака…

Ріпак - цінна медоносна рослина, мед з неї поживний та корисний, недарма ж бо ізраїльські, і не тільки ізраїльські, підприємці охоче купують цей мед для лікування онкохворих. Та, мабуть, кожен пасічник знає, що ріпак часто і густо вбиває бджіл. Звісно, не сама рослина, а ті сільгоспвиробники, які її обробляють з порушенням законів, постанов, інструкцій.

Ні для кого не секрет, що минулого, 2018 року, від отрутохімікатів при обробці посівів загинуло близько 5 тисяч бджолосімей. Тож постає питання - як вберегти бджолу? А відповідь водночас і проста, й складна – всім додержуватись діючого в Україні законодавства. Наша держава захищає інтереси бджолярів, і кожен пасічник має орієнтуватись в законах України «Про бджільницво», «Про держпродспоживслужбу», «Про ветеринарну медицину» та ін.

На почату цього року, 27 січня, відбулись загальні збори спілки бджолярів Петрівського району, на яких, зокрема, обговорювалося питання захисту бджолосімей від отруєнь.

Головне, як наголосив у своїй доповіді бригадир іскрівського осередку пасічників, заслужений бджоляр України Олександр Комісаренко, це, по – перше, реєстрація пасіки в сільраді за місцем розташування, по – друге, отримання ветпаспорта на пасіку згідно ст. 13 Закону України «Про бджільництво». Без цих документів фактично пасіка існує, а юридично – ні. Наразі, якщо, не дай Боже, з пасікою трапиться якесь лихо: крадіжка, підпал, отруєння, то без довідки про реєстрацію та ветпаспорта притягти винуватця до відповідальності, як показали сумнозвісні події минулого року, буде вкрай складно. До того ж, без реєстрації аграрії відповідно до ст. 37 Закону України «Про бджільництво» не зможуть попередити пасічника про можливу небезпеку. Та основне, як зазначив голова районної спілки пасічників Валентин Кущ, спілка є повноправним захисником своїх членів, може надавати їм правову допомогу та підтримку. Не обійшов своєю увагою Валентин Миколайович дуже важливе питання ветеринарно – санітарного обстеження пасік. Для цього всі бджолярі спілки мають організовано здати на лабораторні дослідження підмор бджіл, а далі спілка всі зразки відправить у ветлабораторію. Реєстрація зразків відбудеться під час проведення загальних зборів цього року. Пасічники ж, які не є членами спілки, мають самостійно здати підмолр до ветлабораторії для отримання ветпасорта на 2019 рік, що дасть їм впевненість та легальність в поточному пасічному сезоні.

Юрій Валах, пасічник Іскрівського осередку