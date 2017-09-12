Прес-випуск «Соціально-економічне становище Петрівського району у 2018 році»

Управління поширення інформації та комунікацій

Населення. На 1 грудня 2018р. в районі проживало 23,4 тис. осіб.

За січень–листопад 2018р. чисельність населення скоротилася на 318 осіб.

Ринок праці. За даними обласного центру зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець грудня 2018р. становила 378 осіб.

Сільське господарство. За попередніми даними, у 2018р. індекс сільськогосподарської продукції у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) порівняно з 2017р. склав 105,1%.

Промисловість. У 2018р. підприємствами району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 11,6 млн.грн.

Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу становив 485 грн.

Головне управління статистики у Кіровоградській області