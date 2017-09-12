Поліцейські врятували життя

06.02.2019 року о 07:30 зі служби 102 до Петрівського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що 30-річна мешканка одного із сіл району, намагалася покінчити з життям шляхом самогубства.

Наряд групи реагування патрульної поліції в складі інспекторів А.Б.Ставіли, І.С.Фесечка, прибувши на місце пригоди, в одній із кімнат будинку виявили власницю помешкання з порізами передпліччя, в напівсвідомому стані.

Поліцейські, за відсутності медичних працівників, правильно оцінивши ситуацію, що склалася, та стан потерпілої, надали останній невідкладну медичну допомогу, наклавши джгут, чим зупинили кровотечу. В подальшому транспортували потерпілу до медичного закладу. Завдяки вчасно наданій медичній допомозі потерпілій, яка втратила близько літра крові, врятовано життя останньої.

Олександр Лисенко, начальник відділення