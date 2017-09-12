Хлопці роботящі, як і батьки

Серед жителів Водяного, як, зрештою, і в інших населених пунктах, більшість – люди передпенсійного і пенсійного віку, бо молодь у пошуках кращої долі їде у міста, або і за кордон. Багато серед них таких, яким вже досить важко доглядати за господарством, обробляти городи. Та є в селі двоє юнаків з роботящими руками і чуйними серцями, які допомагають односельцям похилого віку. Влітку виконують різні господарські роботи, обробляють городи тощо, а нинішньої зими, яка нещодавно засипала снігом мало не всю Україну, взявши в руки лопати, розчищали від снігу подвір’я, стежки.

Це Віктор Лапа, старшокласник Петрівського НВО «ЗШ І – ІІІ ступенів – гімназія» і Валентин Бобела, який навчається в Жовтоводському професійному ліцеї № 70.

Хлопці роботящі і чуйні, бо їм є з кого брати приклад. Їхні батьки (обох звати Олександрами) працюють механізаторами в ПСП «Водянське», вважаються хорошими, старанними працівниками, Олександр Лапа ще й учасник АТО. Мами Віктора і Валентина – Марія Лапа і Марія Бобела також роботящі жінки. Тож не дивно, що і хлопці виросли привченими до праці, за що їм дуже вдячні односельці, яким вони допомагають.

Анатолій РЯБОКОНЬ.