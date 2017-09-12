Підсумки роботи Петрівського лісництва за 2018 рік

Минув нелегкий для Петрівського лісництва 2018 рік. Рік, який став найнесприятливішим за усі роки існування лісництва. Але, зважаючи на всі перешкоди та несприятливі умови, лісництво провело посадку нових насаджень на площі 8,8 га, створили плантацію сосни новорічної на площі 1,6 га та провели догляд за існуючими молодими насадженнями на площі 541 га.

Разом з цим, провели впорядкування-доповнення вже існуючих насаджень на площі 21га.

Створюючи нові насадження та проводячи догляд за вже існуючими, працівники лісництва розуміють, що завдяки цьому ми покращуємо екологічний стан району,зменшуємо вплив вітрової та ґрунтової ерозії, затримуючи вологу, сприяючи цими факторами покращенню врожайності сільськогосподарських культур, збереженню цінного чорнозему.

Великий обсяг робіт лісництво зробило по збереженню лісових насаджень від пожеж та самовільних рубок. Для цих цілей було створено 43 км мінералізованих смуг, проведено догляд за ними на протяжності 266 км.

Проведення профілактичних бесід з населенням району, проведення рейдів-пєревірок разом з працівниками пожежної служби по додержанню правил пожежної безпеки, що дало змогу в 2018 році зберегти насадження від великих пожеж.

При проведенні рейдів по охороні насаджень були складені протоколи по відшкодуванню збитків від самовільних рубок.

Постійно проводились рейди по дотриманню правил проведення полювання на диких тварин.

У результаті цих заходів було складено 6 протоколів на порушників правил полювання. Неодноразово до цієї ділянки роботи залучались працівники поліції.

Лісництво проводило рубки догляду за лісом- освітлення,прорідження та санітарні рубки, під час якихвиявлялись сухостійні та всихаючі, пошкоджені шкідниками дерева, що давало змогу покращувати санітарний стан насаджень, сприяло росту головної породи.

У 2018 році таких рубок було проведено на площі 93^0 га.і заготовлено 535 куб. деревини, яка пішла на реалізацію для опалення населенню Петрівського району.

Напередодні нового року лісництво активно займалося реалізацією сосни новорічної для населення області та сусідніх областей. Було реалізовано 4556 одиниць сосни на суму 308 тис. грн. що дало змогу трохи покращити фінансовий стан лісгоспу та лісництва.

Слід відмітити, що на протязі трьох років Долинськии лісгосп не фінансується з державного бюджету.

Внаслідок цього різко скорочено об’єми створення захисних насаджень, не в повній мірі проводяться догляди за молодими насадженнями, через нестачу коштів зменшилась чисельність працівників, а невисока заробітна плата не приваблює нових працівників, щопрпавда, частково нестачу коштів компенсують кошти районного та обласних бюджетів, а також допомога лісогосподарських підприємств.

Незважаючи на всі негаразди, лісництво продовжує працювати, забезпечуючи збереження існуючих насаджень та створення нових.

Валерій Любченко, старший лісничий Петрівського району