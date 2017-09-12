Служба 101 радить та ЗАСТЕРІГАЄ

Що треба робити…
«Якщо розбився ртутний термометр»
- Відкрийте вікна та двері квартири, щоб провітрити приміщення.
- Намагайтеся самі зібрати видимі кульки ртуті гумовою грушею або пензликом;
Зібрану ртуть помістіть в скляну банку, залийте зверху водою та закрийте ємність кришкою.
- Після збору видимої ртуті залишіть приміщення до приїзду фахівців, а зібрану ртуть передайте їм.
- Не заходьте в приміщення до одержання висновку фахівців про відсутність небезпеки.
У разі, якщо ви виявили розлиту ртуть, необхідно огородити місце розливу та повідомити фахівців рятувальної служби за номером «101».
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Щоб уникнути багатьох неприємностей, достатньо завжди пам’ятати та дотримуватись правил поводження з електричними приладами:
- електронагрівальні прилади, такі як електрочайник, електропраска потрібно включати в електромережу справними;
- не залишайте без нагляду увімкненими в розетку електроприлади;
- забороняється тягнути за електричний шнур руками;
- не можна заповнювати водою ввімкнені в електромережу чайники;
- не можна підвішувати речі на кабелі;
- перед виходом з дому необхідно вимкнути всі електроприлади.
Використання електричних приладів з порушенням правил безпеки або не за призначенням може призвести до пожежі!
При користуванні газовою плитою:
- не залишайте без догляду ввімкнену конфорку;
- стежте, щоб закипаюча рідина — вода, молоко, суп – не залила газ;
- ніколи не використовуйте газову плиту для опалення приміщення;
- не навантажуйте газові труби, не вішайте на них ганчірки, не стукайте по них;
Петрівський РС У ДСНС України у Кіровоградській області повідомляє, що в зимовий період співробітниками підрозділу проводяться рейдові перевірки житлового сектору щодо дотримання громадянами правил пожежної безпеки.
Сергій Тюпін, головний інспектор Петрівського РС У ДСНС у Кіровоградській області
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Правила експлуатації пічного опалення та електронагрівальних приладів:
- перед експлуатацією здійснювати перевірку, а за необхідності, очистку та налагодження роботи димарів;
- біля кожної печі перед топковим отвором розмістити металевий лист розміром не менше ніж 50 х 70 см;
- не користуватися піччю, в якій утворилися тріщини;
- не використовувати для розпалювання печей легкозаймисті речовини;
- не закривати пічну заслінку, коли на вугіллі видно блакитні вогники;
- не залишати доглядати за пічним опаленням дітей;
- не розміщувати меблі ближче 1 метра до печі;
- не залишати поблизу легкозаймисті речі.
- не сушити одяг поблизу топкових отворів печей.
Володимир Малюта, начальник Петрівського РС У ДСНС в області