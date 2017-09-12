Служба 101 радить та ЗАСТЕРІГАЄ

Що треба робити…

«Якщо розбився ртутний термометр»

- Відкрийте вікна та двері квартири, щоб провітрити приміщення.

- Намагайтеся самі зібрати видимі кульки ртуті гумовою грушею або пензликом;

Зібрану ртуть помістіть в скляну банку, залийте зверху водою та закрийте ємність кришкою.

- Після збору видимої ртуті залишіть приміщення до приїзду фахівців, а зібрану ртуть передайте їм.

- Не заходьте в приміщення до одержання висновку фахівців про відсутність небезпеки.

У разі, якщо ви виявили розлиту ртуть, необхідно огородити місце розливу та повідомити фахівців рятувальної служби за номером «101».

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Щоб уникнути багатьох неприємностей, достатньо завжди пам’ятати та дотримуватись правил поводження з електричними приладами:

- електронагрівальні прилади, такі як електрочайник, електропраска потрібно включати в електромережу справними;

- не залишайте без нагляду увімкненими в розетку електроприлади;

- забороняється тягнути за електричний шнур руками;

- не можна заповнювати водою ввімкнені в електромережу чайники;

- не можна підвішувати речі на кабелі;

- перед виходом з дому необхідно вимкнути всі електроприлади.

Використання електричних приладів з порушенням правил безпеки або не за призначенням може призвести до пожежі!

При користуванні газовою плитою:

- не залишайте без догляду ввімкнену конфорку;

- стежте, щоб закипаюча рідина — вода, молоко, суп – не залила газ;

- ніколи не використовуйте газову плиту для опалення приміщення;

- не навантажуйте газові труби, не вішайте на них ганчірки, не стукайте по них;

Петрівський РС У ДСНС України у Кіровоградській області повідомляє, що в зимовий період співробітниками підрозділу проводяться рейдові перевірки житлового сектору щодо дотримання громадянами правил пожежної безпеки.

Сергій Тюпін, головний інспектор Петрівського РС У ДСНС у Кіровоградській області

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Правила експлуатації пічного опалення та електронагрівальних приладів:

- перед експлуатацією здійснювати перевірку, а за необхідності, очистку та налагодження роботи димарів;

- біля кожної печі перед топковим отвором розмістити металевий лист розміром не менше ніж 50 х 70 см;

- не користуватися піччю, в якій утворилися тріщини;

- не використовувати для розпалювання печей легкозаймисті речовини;

- не закривати пічну заслінку, коли на вугіллі видно блакитні вогники;

- не залишати доглядати за пічним опаленням дітей;

- не розміщувати меблі ближче 1 метра до печі;

- не залишати поблизу легкозаймисті речі.

- не сушити одяг поблизу топкових отворів печей.

Володимир Малюта, начальник Петрівського РС У ДСНС в області