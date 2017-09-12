РІШЕННЯ СОРОК СЬОМА СЕСІЯСЬОМОГО СКЛИКАННЯ

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УКРАЇНА

ПЕТРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ПЕТРІВСЬКОГО

РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

28300, вул. Святкова 7, смт Петрове, Петрівський р-н., Кіровоградська обл. тел./факс: (05237) 9-72-60, 9-70-73 е-mail: sel.rada.petrovo@ukr.net код в ЄДРПОУ 04364199

СОРОК СЬОМА СЕСІЯСЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 08 лютого 2019 року № 1275/7смт Петрове

Про внесення змін та доповнень до рішення селищної ради від 22 червня 2018 року № 1005/7 «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2019 рік»

Розглянувши пропозицію Петрівського селищного голови від 08 лютого 2019 року № 01-17/141/1, відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26, статей 46, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Податкового кодексу України з змінами та доповненнями, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії селищної ради з питань розвитку та планування, бюджету і фінансів, регуляторної політики та інвестицій від 08 лютого 2019 року № 136, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до підпункту 1.2. пункту 1 рішення селищної ради від 22 червня 2018 року № 1005/7 «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2019 рік» виклавши його в новій редакції такого змісту:

1.2. Туристичний збір:

у розмірі 0,1 відсотка мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового року) з однієї особи за одну добу тимчасового розміщення для внутрішнього туризму;

у розмірі 1 відсотка мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового року) з однієї особи за одну добу тимчасового розміщення для в’їзного туризму.»

2. Внести зміни до пункту 2 рішення селищної ради від 22 червня 2018 року № 1005/7 «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2019 рік» виклавши його в новій редакції такого змісту:

2. Визначити:

- перелік податкових агентів, які справляють туристичний збір:

а) юридичні особи, філії, відділення, інші відокремлені підрозділи юридичних осіб, фізичні особи - підприємці, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі);

б) квартирно-посередницькі організації, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичні особи, які уповноважуються, селищною радою, справляти збір на умовах договору, укладеного з селищною радою;

- місця проживання ( ночівлі):

а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;

б) житлові будинки, прибудови до житлових будинків, квартири, котеджі, кімнати, садові будинки, дачні будинки, будь-які інші об’єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі).

3. Рішення набирає чинності з дати офіційного оприлюднення в засобах масової інформації, що поширюються на території Петрівської селищної ради.

4. Копію даного рішення направити до Петрівського відділення Олександрійської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС України у Кіровоградській області.

5. Офіційно оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації, що поширюються на території Петрівської селищної ради.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісії з питань розвитку та планування бюджету і фінансів, регуляторної політики та інвестицій селищної ради.

Світлана Тилик, Петрівський селищний голова