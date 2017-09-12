Галузь культури - розвиток триває

У перший день останнього місяця зими відбулося засідання розширеної ради відділу культури і туризму райдержадміністрації. Взяти участь в його роботі були запрошені голова районної державної адміністрації Сергій Завалій, його перший заступник Тетяна Панета, голова районної ради Тамара Сакара, сільські, селищні голови, керівники та працівники культосвітніх закладів району.

З доповіддю про підсумки роботи галузі «Культура» за 2018 рік виступила начальник відділу культури і туризму райдержадміністрації Наталія Подкопаєва.

Вона зазначила, що робота відділу культури і туризму райдержадміністрації, його структурних підрозділів, сільських закладів культури впродовж 2018 року велася в рамках реалізації районної програми розвитку культури. Основними завданнями програми було посилення уваги місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування до проблем культури шляхом спрямування фінансових ресурсів на наступні цілі: забезпечення закладів культури сучасною матеріально-технічною базою; підтримку та розвиток аматорського мистецтва в клубних та бібліотечних закладах району; проведення капітальних, поточних ремонтів та реконструкції приміщень закладів культури; поліпшення охорони об’єктів культурної спадщини; переведення всіх працівників закладів культури на повний режим роботи; покращення умов творчої діяльності працівників культури, підвищення рівня оплати праці.

Мережа закладів культури району станом на 1 січня 2018 року становила 43 заклади: 20 клубних закладів, 20 бібліотек, 1 районний музей історії та 2 школи естетичного виховання.

Загальний обсяг фінансування галузі становив 14151,02 тис.грн., у тому числі: за рахунок районного бюджету 7445,12 тис.грн., бюджетів сільських, селищних рад – 6705,9 тис.грн. З них на проведення культурно-мистецьких заходів: РБК – 154,0 тис.грн., СБК – 108,3 тис.грн.

Вперше за багато років розпочато капітальний ремонт районного Будинку культури. Протягом 2016 – 2017 років тут було замінено покрівлю, вікна та двері, а в 2018 році розпочато ремонт фойє. Наразі ремонтні роботи майже завершені. Облаштовані санвузли, гардеробна, виконано заміну підлоги, монтаж стелі, шпаклювання та фарбування стін. Невдовзі приміщення відповідатиме сучасним та проектним вимогам.

У 2018 році капітально відремонтовано Зеленський сільський Будинок культури. Для нього придбано меблі, підсилюючу та музичну апаратуру, одяг сцени. Тож жителі села тепер відзначатимуть урочисті події, проводитимуть масові заходи та концерти в гарних, затишних і сучасних умовах.

Справжньою окрасою села, храмом мистецтва стала Новостародубська дитяча музична школа, приміщення якої капітально відремонтоване впродовж 2017 – 2018 років за кошти районного бюджету. В затишних кабінетах для індивідуальних занять, музичній залі 70 дітей навчаються вокально-хоровому мистецтву, хореографії, грі на музичних інструментах.

Приємно відзначити, що поповнюється і матеріальна база музичних шкіл, для яких придбано концертний баян, акустичне фортепіано, музичні колонки, мікшерний пульт, що дає змогу проводити навчальний процес та масові заходи на більш високому рівні.

В культосвітніх закладах проводяться також поточні ремонти, яких виконано на загальну суму 1132,6 тис.грн.

У районі діє 20 бібліотек: Центральна районна, районна дитяча, 1 селищна і 17 сільських. В бібліотечній системі працює 25 працівників. Загалом в бібліотеках зареєстровано 8125 користувачів, що становить 106% до плану, план книговидачі складав 157000 примірників, виконаний на 103% (161499 примірників). Протягом року в бібліотеках району проведено 189 заходів, спрямованих на виховання любові до Батьківщини, рідної мови, збереження надбань культури та традицій українського народу, виховання свідомого ставлення до екології. Це, зокрема, заходи, присвячені державним святам, життю та творчості Марка Кропивницького, Олеся Гончара, Василя Стуса та багатьох інших митців, чиї твори виховали не одне покоління українців. Центральна районна бібліотека брала участь в таких масштабних обласних заходах, як обласний конкурс «Читаємо Марка Кропивницького», обласному бібліомарафоні «Звучи, рідна мово!», обласному конкурсі соціальних проектів для молоді «ДобраДІЯ», більш, як в десяти Всеукраїнських та обласних соціологічних дослідженнях.

Протягом року районні бібліотеки отримали 81,5 тис.грн. благодійної допомоги на комплектування фондів. За бюджетні кошти придбано 481 примірник книг на суму 27959,00 грн. Для передплати періодичних видань використано 63,1 тис.грн., у тому числі 62,6 тис.грн. бюджетних коштів.

Значний обсяг роботи проводять працівники районної дитячої бібліотеки, яка була учасницею конкурсу на кращий проект в рамках районної програми взаємодії «Майбутнє – спільна справа» з проектом «Сучасна бібліотека – сучасним дітям» вартістю 60000 грн. В результаті перемоги для бібліотеки придбано нові меблі на суму 45000 грн. і сучасний LED телевізор вартістю 15000 грн.

Бібліотека тісно співпрацює з районними та місцевими органами влади, Петрівською районною державною адміністрацією, районною радою, Петрівською селищною та сільськими радами, депутатським корпусом, спонсорами – СФГ «СВС» (керівник – Володимир Деркач) та «Сіма» (керівник – Сергій Сидоренко). Щороку бібліотеку відвідує 1,8 тис. користувачів, до послуг яких 15000 примірників книг, 30 назв періодичних видань. До послуг користувачів сучасний Інтернет-центр з безкоштовним доступом до мережі та зоною WI-FI. Бібліотека має свій сайт та сторінку в «Фейсбуці». Активно діють проекти, засновані кілька років тому – ляльковий театр, клуб «Умілі ручки», клуб «Інтернет-чомучки». Протягом звітного року бібліотека була учасницею Всеукраїнських та обласних заходів, зокрема Всеукраїнського конкурсу дитячого читання «Книгоманія – 2018», Всеукраїнського тижня дитячого читання, всеукраїнського конкурсу проектів «Мої права – моє життя».

Плідно діють школи естетичного виховання.

Викладачі Петрівської ДМШ активно працювали над підготовкою до участі в обласних конкурсах «Провесінь», «Паросток», «Веселі фарби», святі хорової музики «Молитва вустами дітей», «Охорона праці очима дітей», конкурсі учнівської творчості, присвяченому Шевченківським дням та районних заходах. Контингент учнів станом на грудень 2018 року – 123 вихованці.

Хореографічні колективи «Карамельки» та «БебіБум» (викладач М.Дробязко) на конкурсі «Паросток» зайняли треті місця, учні образотворчого відділення Олександра Комишова та Тетяна Кудіна (викладач – Л.Назарчук) взяли участь в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу учнівської молоді, присвяченому Шевченківським дням та обласному конкурсі «Веселкові фарби». Учні 8-го класу Кирило Пушка та 3-го класу Ярослав Котеленець (викладач – А.Мотько) взяли участь у Всеукраїнському конкурсі гри на народних інструментах «Провесінь» і зайняли треті місця.

Втретє на Кіровоградщині пройшло свято хорової музики «Молитва вустами дітей», в якому вже вдруге взяв участь молодший хор «Барвінок».

Поліпшується матеріальна база ДМШ – в минулому році були придбані акустичне фортепіано «Ямаха» за 102,0 тис.грн. і комплект аудіоапаратури на суму 22,8 тис.грн.

У 2018 році випускник ДМШ Кирило Пушка (викладач – А.Мотько) вступив на навчання до Кіровоградського музичного коледжу на відділення народних інструментів. Продовжують навчання у вищих навчальних закладах випускники школи Тетяна Ігнатьєва (Кіровоградський музичний коледж, хорове відділення), Тетяна Волошина (Дніпропетровський театрально-художній коледж, декоративно-ужиткове мистецтво), Ольга Ткаченко (Дніпропетровський університет ім. О.Гончара, дизайн).

Контингент учнів Новостародубської дитячої музичної школи станом на 1 січня становить 77 осіб. Викладачі цієї школи активно працювали над підготовкою учнів до участі в обласному конкурсі «Паросток». Хореографічний колектив «Краплинка» (викладач – М.Буртова) взяв участь в ІІІ турі обласного конкурсу учнів ПСМНЗ в м. Кропивницький у змішаній категорії. Випускниця Новостародубської ДМШ Елеонора Костюк (викладач – А.Карпенко) у 2018 році вступила на навчання до Київського університету культури на відділення вокального співу.

Мережа клубних закладів району складає 20 установ: 14 сільських Будинків культури, 5 сільських клубів та РБК, в яких працює 32 особи. При сільських закладах працюють 63 аматорські колективи, які об’єднують 730 учасників. Діє 11 любительських об’єднань та клубів за інтересами, в яких налічується 156 учасників. Найпоширенішими жанрами аматорського мистецтва є вокально-хоровий і театральний, на низькому рівні розвитку в районі залишається хореографічний жанр, що пояснюється відсутністю кваліфікованих спеціалістів.

У районі діє 5 колективів, які мають звання « Народний аматорський»: хоровий колектив «Єдність» РБК (керівник – К.Карабилова), жіночий вокальний квартет «Елегія» РБК (керівник – О.Шарутенко), фольклорний колектив «Джерело» Олександрівського СК (керівник – О.Когут), жіночий вокальний ансамбль «Тополя» Володимирівського СБК (керівник – Л.Яненко), ТМФ «Обрій» РБК (керівник – В.Блоха). Колективи постійно працюють над підвищенням виконавського рівня, беруть участь в обласних та районних заходах. Саме за вагомий внесок у розвиток культури українського народу, високий художній рівень та виконавську майстерність хоровому колективу «Єдність» Петрівського РБК у 2018 році було присвоєно почесне звання «Народний аматорський колектив».

Петрівський РБК, як методичний центр, надає методичну і практичну допомогу керівникам клубних закладів району. Протягом 2018 року було проведено 684 різних за формою та тематикою культурно-дозвіллєвих заходів, в тому числі 297 для дітей. Згідно з календарним та річним планами працівниками РБК було підготовлено та проведено 75 масових заходів (48 – для дітей). Найбільш значущими були: районний конкурс аматорських хорових колективів «Битва хорів»; втретє пройшла районна спартакіада з нагоди Дня фізичної культури і спорту, започаткована за ініціативи райдержадміністрації і районної ради; щоп’ятничні вечори розваг для дітей та підлітків; районне свято козацької слави; районне свято «Масляні гостини».

Народний аматорський хоровий колектив «Єдність» взяв участь у конкурсній програмі 27-го Всеукраїнського фестивалю-конкурсу вокально-хорового мистецтва «Калиновий спів» і зайняв ІІ місце у номінації «Народний спів», нагороджений Дипломом ІІ ст. та цінним подарунком. Творча делегація нашого району взяла участь у Всеукраїнській виставці «АГРОЕКСПО – 2018» і була нагороджена Грамотою Національної агропромислової виставки, Грамотою організаторами виставки нагороджений і інструментальний ансамбль РБК. Аматорські колективи Олександрівського сільського клубу взяли участь в обласних новорічних віншуваннях в обласному центрі.

З метою перетворення Петрівського районного музею історії на сучасний культурний центр, який здійснює наукову, освітню і просвітницьку діяльність, в 2018 році у ньому відбулися істотні зміни. Проведено поточний ремонт приміщення, придбано нове експозиційне обладнання, ноутбук, електроконвектори для опалення, стільці, встановлено пожежну сигналізацію.

У травні 2018 року відбулося відкриття оновленої експозиції музею, під час літнього відпочинку дітей проводилося їх екскурсійне обслуговування. Регулярно проводяться виховні заходи патріотичного спрямування. В заходах використовуються презентації, тематичні виставки, фотовиставки та пересувні виставки, які надаються Інститутом Національної пам’яті. Однак основним і пріоритетним в роботі музею є поповнення музейного фонду, дослідження з метою збереження історії краю. Фонд музею складається з 1800 предметів (850 одиниць основного фонду і 950 – допоміжного). Впродовж року до музейного фонду надійшло 140 музейних предметів.

За звітний період в музеї проведено 15 тематичних виставок, 5 з них поза межами музею, в тому числі одна виставка, створена Українським інститутом національної пам’яті «100 років боротьби. Українська революція 1917-1921 років». У травні 2018 року делегація району взяла участь в Музейно-туристичному фестивалі.

Завершила свій виступ Н.Подкопаєва словами вдячності на адресу голови райдержадміністрації Сергія Завалія, голови районної ради Тамари Сакари, першого заступника голови райдержадміністрації Тетяни Панети. Висловила вдячність вона також депутатському корпусу районної ради, сільських рад, сільським, селищним головам за підтримку закладів культури на своїх територіях.

Як і годиться, не обійшлося без нагород. Грамотами відділу культури і туризму райдержадміністрації і подарунками нагороджені колективи центральної районної бібліотеки, районної дитячої бібліотеки, районного Будинку культури, а також працівники закладів культури Тетяна Овсюк, Світлана Гонта, Світлана Цупренко, Олександр Донець, Василь Антипенко, Леонід Яненко, Андрій Мотько, Алла Міхалча.

Анатолій РЯБОКОНЬ.

На знімках: серед нагороджених - Світлана Цупренко (друга зліва), яка сфотографувалася напам’ять з керівництвом району та галузі; С.Завалій знайомиться з ходом реконструкції фойє РБК

Фото автора.