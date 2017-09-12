Другий тренувальний збір розпочато

Спортивні новини

З початком поточного тижня розпочався і черговий, другий тренувальний збір, в ході якого «Інгулець» продовжує підготовку до офіційної частини першості та боротьби за Кубок України, яку наша команда, вперше за всю свою історію, продовжить і у весняній частині, тобто на чвертьфінальній стадії. Першим контрольним спарингом на другому зборі стала товариська зустріч з молодіжкою «Олександрії». До речі, з дублерами «Олександрії» в ході тренувальних занять «Інгулець» зустрічається вже не вперше, і майже усі товариські поєдинки між обома командами відбувалися за схожим сценарієм. Не став винятком і звітний поєдинок. Як завжди, гра з молодіжкою олександрійців розпочалася зі взаємних атакувальних комбінаціних дій, які, втім, до певної міри, нівелювалися грамотною позиційною обороною. Проте вже ближче до середини першого тайму поступово стала вимальовуватися перевага «Інгульця», який прагнув більше атакувати та й взагалі контролювати м’яч на різних ділянках футбольного поля. І вже на 27-й хвилині така тактика дозволила нашій команді повести в рахунку. Хоча забитий Дмитром Сулою м’яч можна віднести як до активу нападників, так і до пасиву олександрійських захисників. Адже стався гольовий епізод якраз із помилки нашого форварда при передачі, яку він зробив точно в ноги захисникові городян. Втім, свою ж власну помилку Сула виправив з максимально ефективним результатом, одразу пішовши у відбір і, практично, видряпавши м’яч з-під ніг дещо розгубленого опірника. А далі, як мовиться, усе було вже справою техніки: вийшовши сам на сам з голкіпером, Дмитро пробив точно і не відпорно, без шансів для Олега Білика – стража воріт олександрійців. До речі, збільшити розрив у рахунку петрівчани могли ще в першому таймі, проте своїми нагодами не скористалися Артем Щедрий, той же Дмитро Сула та Олег Синьогуб.

«Дотисли» футболісти «Інгульця» молодих олександрійців уже після перерви: на 50-й хвилині завдяки своїй індивідуальній майстерності подвоїв рахунок поки що найрезультативніший за підсумками усіх контрольних зустрічей 2019 року форвард Олександр Мішуренко, він же відзначився й на 75-й хвилині, закинувши націлену передачу від Артема Козлова. До честі олександрійців, навіть програючи по ходу гри з рахунком 0:3, вони не опустили руки, намагаючись шукати свого щастя в атаці. І така наполегливість таки була винагороджена – вже під завісу поєдинку вони забили свій гол престижу, вдало зігравши на добиванні. Отож підсумковий результат - перемога «Інгульця» з рахунком 3:1, і таким чином виграшна серія сягнула трьох матчів поспіль. Приємна статистика, хоча й, будьмо відвертими, особливого значення товариські поєдинки в плані результату не мають. Напевно, такі перемоги є швидше моральним стимулом для уболівальників, які дозволяють сподіватися, що команда таки виходить на пік своєї оптимальної форми, а отже й в офіційних поєдинках зможе виглядіти достойно. До сказаного вище можна додати лише, що в другій половині гри з «Олександрією» на поле у футболках «Інгульця» вийшли одразу троє потенційних новачків. Щодо їх ігрового потенціалу – якісь висновки робити ще зарано, варто лише зазначити, що як мінімум, «каші не зіпсували». А от чи «вписалися» вони в ігрову концепцію Сергія Лавриненка і чи буде з ними підписано контракт – ми дізнаємося уже невдовзі.

Уже на момент виходу цього номера з друку ми знатимемо й про підсумок ще однієї товариської гри: у четвер, 7 лютого ще один товариський спаринг мають провести географічні сусіди – «Інгулець» та криворізький «Гірник». А в неділю, 10 лютого, суперником «Інгульця» стане «Зірка» з Кропивницького. Команда з обласного центру, в поточній першості виступає вкрай невдало посідаючи останню сходинку в турнірній таблиці, однак свою єдину перемогу в чемпіонаті вона здобула не над ким іншим, а якраз над нашим «Інгульцем». Тож, напевне, реабілітуватися за ту прикру поразку для наших хлопців буде питанням престижу.

І вже 19 лютого «Інгулець» вилітає до Туреччини на свій заключний тренувальний збір, в ході якого передбачається провести шість контрольних поєдинків. Про суперників на турецькому зборі ми розповімо пізніше, коли уже буде точно узгоджено всі формальні моменти щодо цих спарингів.

Володимир Кіфенко

На знімках: боротьба за верховий м’яч; в атаці «Інгулець»