Здоровий сон: скільки потрібно спати дорослим

Сон – може бути хорошим лікарем і помічником в нормалізації ваги.

Здавалося б, ще зовсім недавно ми відзначали новорічні свята, а вже закінчився перший місяць нового року, та й взагалі зима уже виходить «на фінішну пряму». Більшість із нас починали новий рік з обіцянки нового життя і змін: розпочати правильно харчуватись, робити зарядку, висипатись, слідкувати за вагою. Але в багатьох не вистачає часу і знаходиться маса поважних причин жити по накатаній колії, метушитися, не знаходити час для себе і свого тіла. Все заплановане буде зроблено, але не зараз... Постійні стреси провокують депресію, набір ваги, поганий сон.

Майте на увазі, що сон – може бути хорошим лікарем і помічником в нормалізації ваги.

Повноцінний сон дуже важливий. Щоб продуктивно працювати і добре почуватися, необхідно своєчасно відпочивати. Наш сон повинен тривати близько 7 год. Існує зв’язок між тим, скільки люди сплять і яка в них вага. У багатьох нестача сну істотно впливає на набір зайвої ваги, навіть за умови відносно нормального харчування.

- По-перше, брак сну вносить розлад в роботу гормонів: греліну (гормон голоду) та лептину (гормон насичення) - обидва контролюють апетит, а також гормону сну (мелатоніну).

Коли людина спить, в організмі виробляється гормон лептин. Він пригнічує утворення гормону голоду греліну. Чим менше людина спить, тим вище концентрація греліну - і тим гостріше відчуття голоду, більший апетит ніж у тих, хто достатньо відпочиває кожну ніч.

При низькому вмісті в крові гормону сну мелатоніну також збільшуються ризики зайвої ваги.

- По-друге, при недосипанні людина відчуває себе млявою і втомленою, не активна, знижує тим самим кількість «спалених калорій». Якщо це відбувається регулярно - сповільнений обмін речовин не примусить себе довго чекати.

Є ще одне пояснення впливу сну на апетит, яке зараз активно вивчається. При недосипанні підвищується рівень ендогенних канабіноїдів - сполук, що виробляються в нашому організмі і за структурою близькі до наркотичних компонентів марихуани. Вже доведено, що концентрація деяких з них при недосипанні зростає на третину. Якщо більша їх концентрація - людина починає шукати чогось поїсти.

Є ще один «побічний ризик» короткого нічного сну для зайвої ваги. Людина, яка мало спить, має більше часу та можливостей, щоб поїсти.

Тому худнути потрібно не сидячи, а лежачи і уві сні. Від якості сну буде залежати не тільки вага, але ефективність енерговитрат протягом дня.