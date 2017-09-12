Найчастіше на шпальтах газет ми читаємо про досягнення людей, які відзначилися в певному виді творчості, науки чи спорту, але саме ця стаття про звичайного зварювальника, котрий вартий не меншої уваги. Ігор Ігнатьєв – чоловік, який просто закоханий у свою професію, в роботу зварювальника. Після закінчення школи, він вже знав, що саме ця професія буде приносити йому задоволення. Усвідомлював, що ця робота дуже складна й відповідальна, й до того ж небезпечна, але бажання «підкорювати залізо» взяло верх. Своєю старанною працею Ігор досяг уже 5 розряду, що свідчить про компетентність, високу професійну майстерність та бажання постійно удосконалюватися у своїй сфері діяльності. Хоч ця праця й тяжка, на неї витрачається величезна кількість енергії, але хлопець не бачить уже себе на іншому місці роботи, адже «прикипів» до неєї.

«Після роботи єдине, чого мені хочеться, то це відпочити. На жаль, вільного часу майже немає, я постійно завантажений», – зазнається він.

Ігор Ігнатьєв має хороше почуття гумору, може розвеселити будь-яку компанію та підтримати розмову, цікавиться політикою. Життєрадісний, сповнений позитиву Ігор завжди радо допоможе друзям і колегам. Сусіди відгукуються про нього як про спокійну, виховану людину, з якою приємно поспілкуватися.

Ігор має найкращого друга – Олександра Гирика, з котрим ділить радість і печаль. Це саме та чоловіча дружба, яку не стер час, а тільки зміцнив. Олександр став для Ігоря опорою та підтримкою, усі життєві труднощі вони долають пліч-о-пліч. Ігор також завжди готовий допомогти Олександру, якщо буває така потреба.

Тож побажаємо хлопцям пронести цю дружбу через усе життя, самореалізуватися та здійснити усі задумані плани!

Оксана Ліщенюк

На знімках: Ігор Ігнатьєв; Ігор за роботою.