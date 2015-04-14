До уваги фізичних осіб-підприємців!

Пенсійний фонд інформує

11 лютого 2019 року завершується термін подання річної звітності щодо сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за 2018 рік, яку фізичні особи-підприємці формують та подають самі за себе до органів доходів і зборів один раз на рік ( п. 2 р. ІІІ Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435, із змінами, внесеними згідно з наказом Мінфіну від 15.05.2018 № 511 (далі – Порядок).

Ця звітність є одним із джерел формування реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – РЗО). Він створений для накопичення інформації про набуття прав на одержання страхових виплат за усіма видами загальнообов’язкового державного соціального страхування. Формує та веде РЗО Пенсійний фонд України відповідно до покладених на нього завдань (ст. 12-1 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»).

Станом на 20 січня цього року більше 12 тис. фізичних осіб-підприємців Кіровоградської області вже прозвітували, однак майже 4 % звітів складені з порушенням вимог Порядку, мають помилковий статус та, відповідно до п. 8 р. ІІ Порядку, вважаються такими, що не подавались.

Відсутність у РЗО відомостей з причини помилок у звітності може в подальшому негативно вплинути на соціальні права фізичної особи-підприємця.

Головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області наполегливо рекомендує фізичним особам-підприємцям у разі виявлення помилки у звіті повторно сформувати та подати коректний звіт у повному обсязі до органу доходів і зборів за місцем обліку відповідно до п. 1 р. V Порядку.

Консультації щодо заповнення звітності за формою «Додаток 5» можна отримати у фахівців сервісних центрів головного управління Пенсійного фонду України в області.

Контролювати стан власної облікової картки в РЗО можна, зареєструвавшись на Веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України (portal.pfu.gov.ua).

Олена Пархоменко, начальник управління інформаційних систем та електронних реєстрів головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області