Шановні абоненти природного газу!

Олександрійське УЕГГ повідомляє

На даний час найбільш актуальною проблемою при використанні побутового газу залишається отруєння чадним газом від побутових газових приладів з відводом продуктів згоряння у димохід.

Основними причинами подібних випадків є грубі порушення користувачами правил безпечного користування газовими приладами, серед яких самовільне втручання абонентів в систему газопостачання, переоблаштування системи витяжної вентиляції, робота якої призводить до порушення тяги від опалювальних приладів і проточних водонагрівачів, несправність системи димових та вентиляційних каналів.

Для запобігання нещасних випадків при користуванні газовими водонагрівачами і опалювальними приладами

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

- користуватися газовими водонагрівачами і опалювальними приладами при відсутності тяги й при зворотній тязі, тому що можливе отруєння чадним газом;

- користуватися несправними газовими приладами;

- включати газові прилади дітьми, а також особами, що не пройшли спеціального інструктажу;

- прикріплювати до водонагрівача, опалювального приладу та газопроводів сторонні предмети;

- вмикати газові прилади при несправній автоматиці безпеки.

НЕОБХІДНО:

- тримати водонагрівачі та опалювальні прилади в чистоті і справному стані;

- систематично перевіряти тягу в димоході перед вмиканням і під час роботи газового приладу та не включати його при відсутності тяги;

- слідкувати за своєчасною періодичною перевіркою і прочисткою димоходу та вентиляційних каналів;

- у зимовий час не рідше одного разу на місяць необхідно проводити перевірку оголовків димоходів з метою недопущення їхнього обмерзання і закупорювання;

- при несправності водонагрівача чи опалювального приладу відключити газ і викликати робітника газового господарства.

При виявленні запаху газу

НЕОБХІДНО:

- закрити кран перед газовими приладами і на приладах;

- відкрити двері і вікна, зробити протяг, щоб провітрити приміщення;

- не допускати в приміщенні відкритого вогню, паління, не вмикати і не вимикати електричні прилади та освітлення для запобігання появи іскри;

- покинути приміщення та не дозволяти вхід іншим людям;

При появі запаху газу у квартирі, на вулиці, в під’їзді, підвалі чи інших місцях необхідно негайно повідомити в аварійно-диспетчерську службу Олександрійського УЕГГ за телефоном 104 і ОБОВ’ЯЗКОВО виконати вказані дії.

Для запобігання нещасних випадків при користуванні газовими плитами

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

- самовільно встановлювати та переносити газові плити;

- самовільно підключати газові плити за допомогою гнучких шлангів;

- самостійно усувати несправності;

- користуватися плитою дітям, а також особам, що не пройшли спеціального інструктажу;

- встановлювати на плити посуд з широким дном без спеціальної підставки.

НЕОБХІДНО:

- тримати газову плиту в чистоті та справному стані;

- дотримуватись правил запалювання горілок;

- провітрювати духові шафи перед запалюванням горілок;

- відкривати кватирку на весь час роботи газових приладів;

- не закривати решітку вентиляційного каналу;

- при несправності плити відключити газ і викликати працівника газового господарства за телефоном 104.

Не залишайте без догляду запалені газові горілки! При раптовому затуханні полум’я негайно закрити усі газові крани, добре провітрити приміщення.

Зачиняйте кран на стійці перед плитою після кожного користування газом!

Дотримання цих правил - запорука Вашої безпеки!

Згідно з «Правилами безпеки систем газопостачання» відповідальність за безпечне використання газових приладів та за стан димових і вентиляційних каналів покладається на власників будинків і квартир (балансоутримувача, управителів).

Адміністрація Олексадрійського УЕГГ