Такі вчителі – майбутнє нашої держави

Існує, як на мій погляд, дуже слушна думка, яку висловив хтось з відомих політичних діячів минулого, що націю формують вчителі і священики.

У наш час роль церкви не така потужна, як в минулому, адже значна частина громадян, які виховувалися за часів радянської влади в атеїстичному дусі, з церквою мають дуже поверхові стосунки, які обмежуються хіба що відвідуванням храмів Божих на великі свята. А освіта, дійсно, могла б бути дуже потужним засобом виховання молоді, яка є майбутнім держави, в дусі патріотизму, любові до України. Але, на жаль, надто багато часу втрачено, особливо за ті часи, коли освітою керували такі відверті вороги України, як недоброї пам’яті Д.Табачник, який з усіх сил гальмував патріотичне виховання в школі під приводом несумісності галузі освіти з політикою, недопущенням втягування в політику дітей.

На щастя, курс на побудову нової української школи передбачає глибоке реформування освітянської галузі, формування нових педагогічних методик і підходів у викладанні предметів, які нерозривно пов’язані з формуванням у дитини патріотизму, вихованням з неї свідомого громадянина нашої держави.

Одним з найпотужніших інструментів у формуванні нової української школи і нового освітнього простору є традиційний щорічний Всеукраїнський конкурс «Учитель року». В ньому з незмінним успіхом беруть участь і вчителі Петрівщини, які не раз займали достойні місця. Нинішній навчальний рік став дуже успішним для освітян нашого району, адже вчитель Петрівської ЗШ І ступеня – філії НВО «Петрівська ЗШ І – ІІІ ступенів – гімназія» Ірина Гридасова стала переможцем фінального етапу обласного туру названого конкурсу у номінації «Основи здоров’я». Це є, за великим рахунком, досягненням не тільки Ірини Григорівни та команди, яка брала участь у її підготовці до конкурсу, а всієї освітянської галузі району, бо є свідченням її високого рівня.

З цієї нагоди з Іриною Гридасовою, керівництвом освітянської галузі та школи, в якій вона працює, зустрілися керівники району – Сергій Завалій та Тамара Сакара.

Зустріч відкрила в.о. начальника відділу освіти райдерж-адміністрації Ірина Оранська, яка коротко розповіла про хід підготовки до конкурсу та його перебіг.

Розмова проходила у форматі круглого столу, хоча форма столу, за яким сиділи її учасники, була і не круглою.

Голова райдержадміністрації С.Завалій та голова районної ради Т.Сакара привітали І.Гридасову з великим успіхом, зазначивши, що він став можливим завдяки ефективній роботі команди конкурсантки, висловили їй подяку за те, що зважилася взяти в ньому участь, адже підготовка до конкурсу – це велика праця. Наш район – один із флагманів освітянської галузі області, тож не є великою несподіванкою ця перемога. Бути першим нелегко, бо слід і в подальшому, як кажуть, тримати планку.

С.Завалій і Т.Сакара побажали І.Гридасовій подальших успіхів, запевнили, що завжди готові допомагати освітянам в усьому.

Ірина Григорівна висловила щиру вдячність за теплі слова. Зауважила, що до конкурсу готувалася напружено, дуже вдячна своїм наставникам і керівництву школи та відділу освіти за підтримку. Конкурс був не просто змаганням, а великою школою професійної майстерності, адже, зокрема на районному етапі, мала надзвичайно досвідчених конкурентів, педагогів з великим досвідом роботи. Та змагання не завадило атмосфері дружби і доброзичливості серед конкурсантів, всі раділи перемогам колег, як власним. А ще збагатилася багатьма новими друзями і, звичайно, неоціненим досвідом.

Наставниця І.Гридасової Інна Філіпенко – заступник директора Чечеліївської ЗШ І – ІІІ ступенів, член як районного, так і обласного журі, зауважила, що у них був чудовий тандем.

- З Іриною хотілося працювати, адже вона горіла справжнім ентузіазмом, вражала своєю креативністю. Я бачила в ній своє продовження, вона сказала і зробила те, що я не встигла, – сказала Інна Валеріївна.

Багато теплих слів про свою молоду підлеглу висловив директор Петрівської ЗШ І ступеня О.Лівак:

- Нашим завданням було – не заважати Ірині Григорівні, створити для неї найкращі умови для підготовки до конкурсу. Ми не тиснули на неї – ти, мовляв, повинна боротися за перемогу, аби не створювати для неї психологічне напруження. Казали, що будемо задоволені, якщо увійде в п’ятірку кращих. Побачивши, що все йде добре, підвищили планку – будемо раді третьому місцю. Ну, а перемога стала для нас справжнім тріумфом.

Директор КУ «Петрівський районний центр із обслуговування закладів освіти» Григорій Москалець підтвердив думку, що перемога – спільне досягнення команди переможця, бо, як кажуть, одна ластівка весни ще не робить. Всі працювали злагоджено, кожен на своєму місці. Але, звичайно, сама Ірина Григорівна є надзвичайно талановитим і креативним педагогом. Такі вчителі і є агентами змін в освітянській галузі, на таких рівняються інші, підвищуючи загальний рівень освітянських послуг.

На завершення розмови, С.Завалій і Т.Сакара ще раз зазначили, що знайомі зі станом справ в освіті і завжди готові допомагати, бо, дивлячись на таких молодих вчителів, хочеться працювати, ремонтувати і будувати, поліпшувати матеріальну базу закладів освіти.

Закінчилася зустріч приємним моментом – врученням І.Гридасовій сертифікату на грошове заохочення і загальним фотографуванням.

Анатолій РЯБОКОНЬ.

На знімках: загальне фото учасників зустрічі; І.Гридасова.

Фото автора.