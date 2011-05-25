Оголошується процедура громадського обговорення

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У відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженому Постановою Кабінету міністрів України від 25.05.2011 № 555, Зеленська сільська рада повідомляє про початок громадського обговорення щодо врахування громадських інтересів у проекті містобудівної документації: «Генеральний план та план зонування с. Зелене Петрівського району Кіровоградської області».

Замовник містобудівної документації – Зеленська сільська рада.

Розробник містобудівної документації – ФОП Т.П. Поляшенко

Підстава для розроблення: рішення сесії Зеленської сільської ради №_139_ від 28 липня _ 2017 року.

Посадовою особою, відповідальною за організацію розгляду пропозицій, визначено землевпорядника Іволгу Олександра Леонідовича.

Детально із матеріалами проекту містобудівної документації можна ознайомитися за адресою: с. Зелене, вул. Дружби, 4 (приміщення сільської ради) в період з 08 лютого по _11 березня 2019 року.

Громадські слухання відбудуться 12 березня 2019 року о 10 год. 00 хв. за адресою: с. Зелене, вул. Дружби 4, приміщення сільської ради ).

Пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати:

1) повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

2) юридичні особи, об’єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

3) власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;

4) представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;

5) народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Пропозиції, подані особами, не визначеними пунктом 7 постанови КМУ «Про затвердження порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні» цього Порядку, або подані після встановленого органом місцевого самоврядування строку, залишаються без розгляду.