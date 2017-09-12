Гордість Петрівщини!

Петрівщина багата на талановитих, розумних, самовідданих людей, які досягли вагомих успіхів в різних галузях, якими всі ми можемо пишатися. Сьогодні ми хочемо згадати про кількох з них.

Далеко за межами нашого району відоме ім’я юного захисника Вітчизни Максима Громова, великий матеріал про якого ми щойно подавали на сторінках «Трудової слави». І ось – нова, надзвичайно приємна нагода, нову про нього згадати. Його самовідданість і патріотизм нарешті належним чином оцінені. Далі пропонуємо увазі читачів невелику цитату з офіційного документа:

Указ Президента України №26/2019

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, постановляю: нагородити орденом «За мужність» ІІІ ступеня … Громова Максима Олеговича – прапорщика…

Президент України Петро Порошенко.

Від імені всіх жителів Петрівщини вітаємо Максима з високою державною нагородою, бажаємо здоров’я, здійснення всіх мрій і подальших успіхів в діяльності на благо України.

Спортивна гордість Петрівщина – Дарія Семенко, яка не так давно отримала почесне звання «Майстер спорту» з кульової стрільби, здобула чергову перемогу. 23 січня поточного року вона посіла ІІ місце на щорічних міжнародних змаганнях зі стрільби з пневматичної зброї «H&N Cup», які проходили в Мюнхені (Німеччина) у вправі ПП – 3 серед юніорів. Вітаємо Дарію зі «сріблом» на престижних міжнародних змаганнях і бажаємо їй нових спортивних злетів, бажано «золотих»!

Учитель початкових класів Петрівської ЗШ І ступеня, філії Петрівського НВО «Петрівська ЗШ І – ІІІ ступенів – гімназія» Ірина Гридасова стала переможцем фінального етапу обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» у номінації «Основи здоров’я». Вітаємо Ірину Григорівну з цим вагомим досягненням і бажаємо успіхів у справі виховання юних громадян України.

Наш земляк, юний громадянин України Євген Дементьєв нагороджений Дипломом управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації за ІІ зайняте місце у чемпіонаті Кіровоградської області з блискавичних шахів серед хлопців до 16 років. Вітаємо його з цим успіхом і бажаємо всього найкращого у спорті і навчанні, здійснення всіх мрій.

Тож нам, петрівчанам, дійсно, є ким пишатися.

Анатолій РЯБОКОНЬ.