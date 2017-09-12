Спортивний рік розпочався вдало

З хорошої новини розпочинається поточний 2019 рік для нашого ФК «Інгулець». Щоправда, у даному разі мова не про головну команду, а про, можливо, майбутніх гравців основного складу, а нині – одного з учасників дитячого різдвяного турніру з фут залу, який відбувся 5 січня у Жовтих Водах. Змагалися юні футболісти 2005 року народження, загалом же турнір вийшов доволі представницьким. Зокрема, участь у ньому взяли по дві команди з Кропивницького («Зірочка» та «Альянс»), Дніпра («Дніпро-1» та «Дніпро-2»), Жовтих Вод (ДЮСШ та ДЮСШ-2), а також «Юніор» з П’ятихаток та наш «Інгулець». Приємно зазначити, що юні вихованці «Інгульця» тпоказали найбільш зрілу і змістовну гру, тож, здолавши почергово усіх своїх суперників, стали переможцями турніру. Цьогорічна схема розіграшу здійснювалася наступним чином: усі учасники турніру були розбиті на дві підгрупи, в кожній з яких відбулися змагання в одне коло, а далі переможці кожної групи розігрували між собою загальне перше-друге місця, другі команди, відповідно, третє-четверте і т.д.

До відбіркової групи, в яку потрапив «Інгулець», крім нього увійшли ДЮСШ 2 (Жовті Води), «Альянс» (Кропивницький) та «Дніпро-1» (Дніпро). Очевидно, групи складалися таким чином, щоб на попередній стадії між собою не могли зустрітися команди з одного міста.

Тож невипадково дніпряни, жовтоводці та кропивничани були «розведені» по різних групах.

У першому ж поєдинку, в якому суперниками наших юних футболістів стали їх ровесники з жовтоводської ДЮСШ-2, «інгульчата» здобули більш ніж переконливу перемогу 7:1. Так само потужно вихованці Андрія Чорно- польського здолали і футболістів з Кропивницького – команду «Альянс» - 5:0. Найзапеклішим же виявився поєдинок з юними дніпрянами – командою «Дніпро-1». Тут перевагу наших хлопців визначив один-єдиний забитий м’яч– гра завершилася з рахунком 1:0.

Переможцями другої підгрупи стали юні футболісти жовтоводської ДЮСШ, які здолали ровесників із «Зірочки»(2:0) та «Дніпра-2» (6:0), а також зіграли у нічию з п’ятихатським «Юніором»(1:1). Тож у головному фіналі «Інгулець» змагався за звання переможця турніру саме з юними спортсменами з жовтоводської ДЮСШ, і в запеклому двобої таки виборов право вважатися найсильнішою на сьогодні командою з представлених на змаганнях учасників, здолавши жовтоводців з рахунком 5:3 і ставши, таким чином, переможцем різдвяного турніру з футболу на призи президента ФК «Інгулець» Олександра Поворознюка.

Зазначимо, що для однієї з команд-учасниць турніру участь у ньому не обійшлася без дещо несподіваних пригод, про що, до речі, інформувалося в різних стрічках новин. Зокрема, мікроавтобус з юними спортсменами з Кропивницького (командою «Зірочка») уже при під’їзді до самих Жовтих Вод потрапив в дорожньо-транспортну пригоду. На щастя, цього разу ніхто не постраждав, тож юні кропивничани теж змогли узяти участь в змаганнях, де, здобувши одну перемогу, зіграли ще один поєдинок унічию та, зазнавши однієї поразки, здобули третє місце у своїй підгрупі.

Як знати – можливо, пережитий стрес завадив їм показати більш упевнену гру, а, можливо, таким і є на сьогодні потенціал дитячої кропивницької команди. Та як би там не було – без призів ніхто не залишився, хоча б без втішних, тож додому всі поверталися з гарним настроєм і передчуттям Веселих Різдвяних свят у затишному родинному колі.

Володимир Кіфенко