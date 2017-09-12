4 січня не стало найдорожчої нам людини – нашого батька, чоловіка, дідуся, Олексія Микитовича Литвина, а 5 січня рідна Петрівська земля прийняла його на вічний спочинок. Від нестерпного болю і безвимірної втрати здавалося немає ні порятунку, ні розради. Та з поміччю щиро небайдужих до нашого горя людей ми пережили ці чорні дні. Тому хочемо подякувати усім, хто був з нами поряд, хто усіляко нас підтримував і допомагав.

Передусім, хочемо посвідчити свою вдячність колективу Петрівського РЕМ ПАТ «Кіровоградобленерго» на чолі з Писаренком Віталієм Леонідовичем, колективу Петрівської районної державної адміністрації, Яновському Миколі Миколайовичу, Осетинській Олені Андріївні, сусідам Солодовніковим, Гулкам, Москаленкам, Тарабановим, Билинам, Дергачовим.

Особливі слова щиросердної подяки складаємо Благочинному Петрівського району, настоятелю Свято-Покровської церкви протоієрею Дмитру.

За вияв уваги й розуміння, за всебічну допомогу в організації поховання сердечно дякуємо Молдавським Любові Володимирівні та Ігорю Станіславовичу, Откидач Тетяні Віталіївні, Хрокалу Олександру Івановичу та всім, хто долучився і хто був разом з нами.

Дорогі наші земляки, близькі, родичі, друзі, знайомі, однокласники, сусіди, колеги нашого тата! Ми вражені до глибини душі вашою люб`язністю, прихильністю й добротою, за що дякуємо усім вам. Кланяємося вам за те, що ви пам`ятаєте, шануєте й поважаєте нашого батька. Розділяючи з нами горе, ми відчули, що ця пам’ять присутня поміж вас, ваш жаль і співчуття є щирими й по-справжньому зворушливими.

Царства небесного та вічної пам’яті нашому дорогому Олексію Микитовичу.

Дружина Лідія Петрівна, донька Тетяна, зять Руслан, онук Антон.