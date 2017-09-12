Підвищення пенсій з 01 січня 2019 року особам, які досягли 65 років

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон) з 01 січня 2018 року для осіб, які досягли віку 65 років, мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі 40 відсотків мінімальної заробітної плати, визначеної законом про Державний бюджет України на відповідний рік, але не менше прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.

Мінімальний розмір заробітної плати у місячному розмірі з 01 січня 2018 року становив 3723 грн. Відповідно, мінімальний розмір пенсії зазначеної категорії осіб з 01 січня 2018 року складав 1489,20 грн.

З 01 січня 2019 року мінімальний розмір заробітної плати становитиме 4173,00 грн, а мінімальний розмір пенсій особам, які досягли віку 65 років, за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу – 1669,20 грн.

Водночас, звертаємо увагу, що перерахунок пенсій проводиться виключно непрацюючим пенсіонерам. Разом з тим, рекомендуємо після звільнення з роботи або припинення такої діяльності звертатися до територіальних органів Пенсійного фонду для проведення відповідного перерахунку.

Олена Романченко, заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області