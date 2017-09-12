Дитинство - це час, коли віриш у новорічне диво

Щасливі спогади дитинства – це найчарівніша казка, яка сповнює серця маленьких і зігріває протягом усього життя. Хто, як не дорослі, повинні стримувати від згасання той вогник надії в очікуванні новорічного дива. І у той час, коли завершилися новорічні ранки у садочках та школах, коли вихідні принесли за собою новорічну підготовку, селищна рада, очолювана Світланою Тилик, не без допомоги Петрівського районного Будинку культури створили чарівну казку у віддалених від центру Петрового куточках селища.

Тож на вулицю Інгулецьку, а пізніше й на вулицю Олексія Лисенка, у місцеві клуби завітали казкові герої. Гучними оплесками зустрічала малеча кожного героя новорічної казки: символа прийдешнього року - Свинку, чарівну та симпатичну хранительку 2018 року - Собачку, трохи боягузливого Чарівника та згубившого свою пам’ять Розбійника. Неочікуваною стала поява Снігової Королеви, яка викрала Діда Морозенка та святкові вогники.

Щоб переконати Снігову Королеву повернути свято і найочікуванішого Діда з подарунками, дітвора відповідала на її загадки. У пошуках смарагдової стежини, яка приведе до схованки Королеви, діти брали участь у конкурсах, водили хороводи, танцювали разом зі злою крижаною господинею, щоб розтопити її жіноче холодне серце. Звісно, ніякі чари не здатні стримати пристрасність і віру у новорічне диво, які живуть у серці кожної дитини. Тож зла чаклунка, відчувши тепло дитячих рук, відкрила шлях до Діда Морозенка, який подарував таки радість прийдешнього свята. Діти також добре підготувалися, тож порадували дідуся віршами та піснями на новорічну тематику.

Селищний голова Світлана Тилик привітала маленьких мешканців селища зі святом та вручила солодкі новорічні подарунки. До привітань на вулиці Олексія Лисенка приєднався й депутат районної ради, начальник Петрівського кар’єру ПрАТ «ЦГЗК» Олександр Тилик, який також вручив солодощі від компанії «Метінвест Холдинг».

Тож не забувайте вірити у дива, і навіть якщо ж перестали вірити, робіть ці дива своїми руками, беріть приклад з таких дорослих.

Ольга Шевченко

На знімках: новорічні святкування у дитячих садочках «Рудана» та «Сонечко», а також у Петрівській ЗШ І ст., філії Петрівського НВО; солодкі вітання малечі від начальника Петрівського кар’єру ПрАТ «ЦГЗК» Олександра Тилика та від компанії «Метінвест Холдинг»; Світлана Тилик, Петрівський селищний голова, разом з дітьми у Будинку культури, що по вул.Інгулецькій; віршики Діду Морозенку та Сніговій Королеві від малечі; радість батьків від влаштованого керівництвом селища свята