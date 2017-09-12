Вечір веселощів та гарного настрою

Новорічних свят очікує не тільки малеча, а вже й підростаюче покоління. Звісно, у них не той вже запал, адже у підлітковому віці, хочеться здаватися дорослим, говорити про те, що цукерки лише для малюків, що свята вже давно не потрібні, і що, звісно, вони перестали вірити у дива. Але, незалежно від віку і таких от радикальних висловлювань, діти залишаються дітьми, і десь у глибині серця все ж очікують на новорічне диво. І щоб хоч якось привернути увагу старшокласників до новорічної мішури, створилася невелика традиція влаштовувати наприкінці року «Новорічний КВК», свого роду домашнє свято, так скажемо,- лише для своїх.

І хоч дехто з організаторів висловлював заперечення щодо висвітлення цієї події, ми ж вважаємо доречним це заперечення проігнорувати. адже останні роки у школі - це великий скарб для старшокласників, оскільки через півроку, або ж трохи більше ніж за рік, вони полишать свої рідні пенати, і для них відкриється новий шлях, можливо, навіть не пов’язаний уже зі своєю маленькою батьківщиною. І на зміну цьому поколінню прийде інше, тож ця подія залишиться лише історією у їхньому житті. А значить, можливо, через багато років, сім’ї, які, звісно, передплачують районку, знайдуть старий випуск, і, переглядаючи її сторінки, повернуться спогадами в той час, коли вони створили таке новорічне свято.

А тепер про саме свято! Участь у Новорічному КВК узяли обидва одинадцятих класи, до них також приєднався й 10-Б. Хочеться відмітити, що підготувалися старшокласники досить ретельно. Були різноманітні костюми, які додавали сценкам антуражу і комічності, чарівна акторська гра, новітні технології, адже у конкурсі презентації, наприклад, 10-Б клас створив досить гарне комічне відео про самопочуття після «дорослого» Нового Року. Денис Коваль був, певне, найчарівнішим і найдотепнішим конферансьє, бо використовував влучні, кумедні і, водночас, правдиві висловлювання для учасників сценок. Також була незабутньою музична сценка у виконанні збірної команд 11-А та 11-Б класів, де Олександр Чєгорка своїм акторським талантом без слів «запалював» увесь зал. Ірина Хаджімова прекрасно відіграла роль матері, яка отримала у подарунок новий сучасний смартфон, її розпач і чарівні виклики для «О’key, Google» - «Гулі-гулі» були неперевершеними. Одвічне протистояння батьків і дітей у їх поглядах на моду, стиль та гіперопіку прекрасно зобразили Віталій Узлов та Анастасія Ковпан. Юлія Попова та Анастасія Новак влучно підмітили недоліки членів сім’ї у підготовці до новорічних свят: списки з продуктами, які жінки дають чоловікам, і, звісно ж, чоловіки, які, замість ялинки, можуть принести додому яблуню.

Крім акторської гри, учні продемонстрували вокальні та танцювальні здібності, у чому були, звісно, досить чарівними і неймовірними. Також, окрім старшокласників, у творчому змаганні взяла участь і команда вчителів, про їх професійну підготовку можна писати багато. Досить яскраво запам’ятався номер, в якому, під влучні фрази з кінофільмів, відігравали сценки зі звичайного життя.

Отже, загалом свято вдалося. Гості, учні і батьки у залі залишилися дуже задоволеними. Такий прекрасний вечір дарував гарний настрій напередодні новорічних свят, і став чудовим прологом довгоочікуваних зимових канікул.

Ольга Шевченко