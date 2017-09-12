З надією на краще

Кожен українець сподівається, що Новий 2019-й рік принесе позитивні зміни у наше життя. Ці надії здавна втілилися у вислів «З Новим роком, з новим щастям!», бо люди завжди сподіваються від прийдешнього чогось кращого, позитивнішого, щасливішого. Крім того, 2019-й рік – рік виборів і президента, і Верховної Ради нашої держави, тож є сподівання, що до влади прийдуть відповідальні і далекоглядні політики, а не популісти, і їхні передвиборчі обіцянки стануть не пустопорожньою балаканиною, а реальними справами – такими необхідними реформами в житті, а не на папері, реальною боротьбою з корупцією, яка руйнує самі основи держави, поліпшенням добробуту людей.

Втім, вибори самі по собі нічого не змінять. Бо, якщо знову повіримо солодким обіцянкам вже на наступний день після них отримати дешевий газ і високі зарплати та пенсії, мир і добробут за всяку ціну (а ціною за негайний мир може бути тільки капітуляція перед загарбниками), то ще на кілька років продовжимо період стагнації і розвалу залишків економіки, станемо свідками того, що Україну покинуть останні робочі руки, які стануть розвивати економіку Польщі і Німеччини, Італії та Іспанії. Тож до виборів слід підходити надзвичайно виважено і відповідально, пам’ятаючи, що саме від нас залежить майбутнє країни, майбутнє наше, наших дітей і онуків. Бо щасливого майбутнього в України не буде, якщо повіримо олігархам - «миротворцям», що грабують наші надра (вони, згідно з Конституцією, є всенародним багатством), наживаючи на цьому мільярди, чи солодкоголосим месіям різної статі та віку, які обіцяють все, що тільки можна уявити…

Як би там не було, а ми сподіваємося на краще, саме за краще майбутнє виголошували новорічні тости. З цим настроєм багато петрівчан прийшли новорічної ночі до головної ялинки селища, аби продовжити святкування.

Тут лунали веселі пісні у виконанні дуету «Два куми» Олександрівського сільського клубу, люди веселилися, танцювали, фотографувалися біля красуні ялинки.

Учасників свята привітала Петрівський селищний голова Світлана Тилик. Вона побажала присутнім і всім жителям Петрового щастя, здоров’я, благополуччя і миру. Після Світлани Олександрівни присутніх привітали і Дід Мороз зі Снігуронькою. Гарним подарунком петрівчанам від депутата районної ради, генерального директора ТОВ «Агрофірма «П’ятихатська» Олександра Поворознюка став надзвичайно красивий фейєрверк – у небі неначе розцвіли казкові квіти, яким аплодували учасники свята. Після цього ще довго на площі лунали музика і пісні, веселий сміх петрівчан, які вітали один одного з новим, 2019 роком.

Нехай же він стане роком реальних змін на краще, подарує нам надію на те, що в Україні запанують мир і злагода, розпочнуться реальні реформи, відродження держави, яка начебто має все необхідне, щоб стати однією з провідних в Європі і в світі, не маючи поки що лише щасливої долі, яка, звичайно, значною мірою залежить і від кожного з нас.

На знімках: Світлана Тилик вітає петрівчан та гостей селища з Новорічними святами; виступ гурту «Два куми». біля святкової ялинки.