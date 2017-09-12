Завершальний акорд

Ним стала тридцята сесія Петрівської районної ради сьомого скликання, яка відбулася 21 грудня минулого року. В порядку денному було багато важливих питань, які стосувалися життєдіяльності громади району впродовж 2018 року. Підсумки роботи, як свідчили звіти доповідачів, можна вважати позитивними: економіка району розвивається стабільно, всі соціальні та інші програми успішно виконуються.

Отже, предметом розгляду сесії стали наступні питання: «Про програму економічного і соціального розвитку району на 2019 рік» (інформував начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації Геннадій Горбанець); «Про внесення змін та доповнень до програми розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти Петрівського району на 2018-2021 роки» (інформувала директор комунальної установи «Петрівський інклюзивно-ресурсний центр» Петрівської районної ради Тамара Гребеневич; «Про затвердження програми фінансової підтримки розвитку сільської медицини в районі на 2019-2021 роки» (інформував директор комунального некомерційного підприємства «Петрівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Петрівської районної ради Геннадій Кім; «Про внесення змін та доповнень до програми цивільного захисту району на 2016-2020 роки» (інформувала в.о. завідувача сектору з питань цивільного захисту райдержадміністрації Тетяна Копійка; «Про стипендії для спортсменів та тренерів Петрівського району» та «Про внесення змін та доповнень до районної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту на 2018 рік» (інформувала завідувач сектору молоді та спорту райдержадміністрації Ірина Лугова); «Про затвердження районної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2019-2021 роки» (інформувала директор центру дитячої та юнацької творчості Валентина Бойко).

З інформацією – «Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 21 грудня 2017 року №367 «Про районний бюджет на 2018 рік» та «Про районний бюджет на 2019 рік» виступила начальник фінансового управління райдержадміністрації Галина Овдій.

Начальник відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації Тетяна Жалоба виступила зі звітом про результати роботи постійно діючої комісії районної державної адміністрації з контролю за надходженням податків і зборів до місцевих бюджетів.

Депутати районної ради заслухали і затвердили звіти з питань, які стосуються роботи апарату районної ради, планів її роботи, затвердили зміни до структури та чисельності комунального закладу «Редакція Петрівського районного радіомовлення (Радіо «Голос Петрівщини»), розглянули ряд земельних питань.

Якщо повернутися до найважливіших питань порядку денного сесії, то варто зазначити, що у інформації Г.Горбанця говорилося, що за 9 місяців 2018 року забезпечена позитивна динаміка виконання показників, завдань і заходів Програми економічного і соціального розвитку району на 2019 рік: обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних цінах підприємств за січень-вересень 2018 року склав 129,8% до відповідного періоду попереднього року; обсяг валової продукції сільського господарства становить 114,0% до відповідного періоду минулого року; середньомісячна заробітна плата працівників за ІІІ квартал 2018 року - 7736 грн., темп росту до відповідного періоду минулого року – 136,0%; зарплата в галузі сільського господарства за січень-вересень 2018 року - 6766 грн. (132,1% до відповідного періоду минулого року); заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах району відсутня. Позитивними є і більшість інших показників економічного і соціального розвитку району за січень-вересень 2018 року.

Обнадійливими є і основні показники розвитку району на 2019 рік. Передбачається, що обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних цінах підприємств зросте проти попереднього року на 100,8%, обсяг виробництва сільськогосподарськими підприємствами на сільського мешканця (у постійних цінах) – на 110,9%, обсяг капітальних інвестицій зросте на 102,5%, середньомісячна заробітна плата повинна зрости на 116,0%.

Як зазначила Г.Овдій, на 2019 рік доходи районного бюджету визначені у сумі 210082100 гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – у сумі 208892100 гривень, доходи спеціального фонду районного бюджету – у сумі 1190000 гривень; видатки районного бюджету у сумі 210082100 гривень (видатки загального фонду районного бюджету – 204320100 гривень, видатки спеціального фонду – 5762000 гривень).

Депутати затвердили всі проекти рішень, внісши у деякі з них зміни та доповнення. Працювали чітко і злагоджено, як, загалом, і впродовж усього року.

Після розгляду питань порядку денного до депутатів районної ради звернувся голова районної державної адміністрації Сергій Завалій. Він висловив подяку за ефективну роботу і плідну співпрацю з районною державною адміністрацією, зазначивши, що орган виконавчої влади завжди відкритий до такої співпраці. Сергій Володимирович привітав всіх присутніх з наступаючими новорічними святами, побажав добра, благополуччя і миру.

Сторінку підготував Анатолій РЯБОКОНЬ.

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