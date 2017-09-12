Нові правила для безробітних Кіровоградщини

З 1 січня в Україні набуває чинності новий порядок реєстрації та перереєстрації безробітних.

За новими правилами, безробітних будуть оцінювати, щоб з’ясувати, наскільки вони вмотивовані до праці. Також буде оцінюватися можливість працевлаштування конкретної людини.

Окрім цього, з першого дня нового року збільшиться мінімальний розмір допомоги по безробіттю.

Мінімальний розмір допомоги для осіб, яким призначаються виплати з урахуванням страхового стажу та заробітної плати з 1 440 гривень буде збільшено до 1 630 гривень. Тим, кому виплати призначаються без урахування страхового стажу та заробітної плати – з 544 гривень до 610 гривень.

Зазначається, що максимальний розмір допомоги з безробіття не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб – зараз це 7 364 грн.

Тривалість виплати допомоги не може перевищувати 360 календарних днів протягом двох років, а для осіб передпенсійного віку - не довше 720 календарних днів.

Відділ організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Кіровоградського обласного центру зайнятості

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