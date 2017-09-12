Нова українська школа в дії

Днями голова райдержадміністрації Сергій Завалій, голова районної ради Тамара Сакара та перший заступник голови райдержадміністрації Тетяна Панета провели зустріч з вчителями перших класів навчальних закладів району, які впроваджують в життя концепцію Нової української школи, покликану піднести рівень української освіти до кращих світових зразків.

В зустрічі взяли участь кращі вчителі початкових класів.

Тетяна Трипадуш – учитель Чечеліївської ЗШ І-ІІІ ступенів. Стаж роботи Тетяни Василівни 20 років, її навчальна та позакласна робота відзначається високою результативністю, вихованці є постійними учасниками районних конкурсів малюнків та творчих робіт «Знай, люби свій рідний край», «Космічні фантазії», «Професії очима дітей», «Краса Божого світу», «Мої права» тощо. Під її керівництвом у школі працює гурток бісероплетіння «Чарівна намистинка». Тетяні Василівні притаманні такі риси, як діловитість, компетентність, працелюбство, простота, людяність, тактовність у спілкуванні.

Ольга Коломієць – вчитель початкових класів Володимирівської ЗШ І-ІІ ступенів. Стаж педагогічної діяльності Ольги Миколаївни 4 роки, її уроки відповідають сучасним методикам викладання, забезпечують розвиток навчальних компетентностей учнів. Вона принципова, вимоглива до себе та учнів, але, в той же час, справедлива, доброзичлива, ввічлива, весела, користується повагою колег, учнів та їх батьків. Багато уваги приділяє самоосвіті: має сертифікат НУШ, «Основ соціальної та здоров’язбережної компетентності», «Онлайн-курсу для вчителів початкової школи», «Робота вчителів початкових класів з дітьми з особливими потребами», «Вчимося жити разом».

Аліна Гнучих – вчитель початкових класів Луганської ЗШ І-ІІІ ступенів.

Аліна Сергіївна – творчий, креативний, ініціативний вчитель, з ентузіазмом опановує і використовує у своїй педагогічній діяльності нові технології. Провідним напрямком у роботі вчителя є розвиток мисленнєво-логічної складової та формування особистості учня у взаємодії з колективом класу.

Світлана Доліч – учитель початкових класів Богданівської ЗШ І-ІІ ступенів. Стаж роботи Світлани Володимирівни 13 років, вона володіє ефективними формами і методами педагогічної діяльності, оптимально поєднує вибір репродуктивних і проблемно-пошукових, словесних і практичних методів, застосовує особистісно орієнтований підхід до організації освітнього процесу.

Юлія Єфімова – вчитель початкових класів Іскрівської ЗШ І-ІІІ ступенів.

Стаж педагогічної діяльності Юлії Сергіївни 16 років, вона – спеціаліст вищої категорії.

Добре знає дитячу психологію, вміло знаходить індивідуальний підхід до кожної дитини. Її урокам притаманні добре продуманий зміст, цілі й завдання з урахуванням особливостей не тільки окремих груп учнів, а й сильніших та слабших школярів. Вчитель ефективно використовує групові та індивідуальні методи навчання на основі принципу диференціації.

Світлана Баканьова – вчитель Червонокостянтинівської ЗШ І-ІІІ ступенів. Світлана Валеріївна – спеціаліст вищої категорії, старший учитель, має стаж педагогічної діяльності 36 років. Колеги знають її, як здібного, ерудованого, компетентного, високопрофесійного спеціаліста. Вона працює творчо, самовіддано, натхненно. Домінуючим у її роботі є розумовий розвиток дитини на основі використання новітніх технологій, гуманізації та індивідуалізації процесу навчання і виховання, піднесення ефективності навчально-освітнього процесу та пізнавальної діяльності дітей.

Людмила Каплун – вчитель початкових класів Петрівської ЗШ І ступеня. Людмила Анатоліївна має стаж роботи 27 років, спеціаліст вищої категорії, старший учитель. Має високу науково-теоретичну підготовку, володіє сучасною методикою викладання. Її урокам притаманна атмосфера творчості, радості пізнання, вона стимулює і розвиває стійкий інтерес до навчання, тож учні мають їх високий рівень, неодноразово перемагали на шкільних та районних конкурсах і олімпіадах. Людмила Анатоліївна була переможцем районного конкурсу «Вчитель року».

Лариса Воронцова – вчитель початкових класів Петрівської ЗШ І ступеня, спеціаліст вищої категорії, має стаж роботи 26 років, високий рівень науково-теоретичної підготовки, з почуттям відповідальності вдосконалює освітній процес.

Лариса Володимирівна добре володіє дитячою психологією, домагається довіри у стосунках із учнями та їхніми батьками.

З вступним словом виступив директор КУ «Петрівський районний центр із обслуговування закладів освіти» Григорій Москалець, який представив керівництву району вчителів перших класів, зазначивши, що це кращі з кращих, перші провідники Нової української школи, агенти змін у системі освіти. На них покладена велика відповідальність, адже вони створюють новий освітній простір, який має бути комфортним, відповідати сучасним вимогам, сприяти формуванню відповідальних громадян своєї держави.

Учасників зустрічі привітали С.Завалій та Т.Сакара.

- На вас покладена надзвичайно відповідальна функція – започатковувати Нову українську школу з новою якістю освітніх послуг. Нова школа – це не тільки сучасна матеріальна база, меблі, оснащення… Це, перш за все, нові підходи до освітнього процесу, нові методи навчання. Тож будемо і надалі розвивати матеріальну базу навчальних закладів і дбати про вас –людей, які формують нового громадянина України, – зазначив Сергій Володимирович.

- Нам є про що говорити, бо є значні успіхи у розвитку освітньої галузі району – продовжила Т.Сакара. – Ми зустрічаємося з вами, бо нам цікаво – як вам працюється в нових умовах, як сприймають батьки нові форми навчання, чи є якісь проблеми, які ми могли б допомогти вирішити, адже депутатський корпус завжди готовий підставити своє плече, піти назустріч освітянам.

У ході невимушеної бесіди вчителі поділилися своїми враженнями від нових методів роботи, зазначили, що вони більш ефективні від традиційних, сприяють тому, що не придушується думка і характер дитини, навчання для дитини стає цікавим. Найкраще це характеризує один випадок, який неможливо, мабуть, уявити в умовах традиційного навчального процесу. До вчительки підійшов хлопчик і сказав: «Я не хочу, щоб завтра була субота, бо в суботу не потрібно йти до школи!».

Під час спілкування керівників району з вчителями та директорами шкіл і відповідальними працівниками відділу освіти райдержадміністрації, які також були присутні, мова йшла про заохочення дітей до читання книжок, використання Інтернет-ресурсів та гаджетів, без яких вже неможливо уявити дітей, взаємодію навчальних закладів з територіальними громадами, участь батьків в навчально-виховному процесі, роль районної методичної служби у ефективному запровадженні в життя критеріїв Нової української школи.

Наостанок керівники району привітали всіх присутніх з наступаючими новорічними святами, адже зустріч проходила напередодні Дня Святого Миколая. Не обійшлося, звичайно, і без подарунків – всі вчителі, учасники зустрічі отримали з рук С.Завалія та Т.Сакари сертифікати на грошові премії. А завершився захід загальним фотографуванням.

Анатолій РЯБОКОНЬ.

На знімку: спільне фото на згадку; директор КУ РЦОЗО Григорій Москалець представляє керівникам району колег - кращих учителів початкових класів з різних шкіл району.

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