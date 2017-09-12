Храм музики

Мова йде про Новостародубську дитячу музичну школу. Якщо говорити про суть, роль цього навчального закладу, то він завжди був, образно кажучи, храмом музики, місцем, де діти долучаються до мистецтва. Віднині ж, після завершення капітального ремонту, музична школа і вигляд має такий, що не гріх її назвати справжнім храмом, в якому дитячі душі розкриваються для прекрасного, знайомляться з кращими зразками людського генія.

Невелика, але ошатна, тепла, затишна, добре пристосована для занять школа просто радує око. Сім викладачів і майже 70 учнів, які навчаються на народному, фортепіанному, вокально-хоровому та хореографічному відділеннях, щиро радіють такому передноворічному подарунку, яким завдячують керівництву району, сільській раді, спонсорам, а також народному депутату України, члену фракції Блок Петра Порошенка і партії «Солідарність» Анатолію Кузьменку, під егідою якого і проходила реконструкція школи.

У церемонії урочистого відкриття відремонтованої школи взяли участь голова районної державної адміністрації Сергій Завалій, його перший заступник Тетяна Панета, голова районної ради Тамара Сакара, начальник відділу культури та туризму райдержадміністрації Наталія Подкопаєва, секретар Новостародубської сільської ради Віктор Карпенко, директор філії ТОВ «Верес» Олександр Терещенко, який, як спонсор, надав суттєву допомогу в ремонті навчального закладу.

Проектна вартість капітального ремонту становила 1743700 гривень, кошти були виділені з районного бюджету.

- Починалося все з того, що у 2015 році директор школи Андрій Мотько, викладачі, батьки учнів звернулися з проханням допомогти відремонтувати покрівлю приміщення, – згадує С.Завалій. - Це робити, звичайно, потрібно. А далі стало видно, що і вікна, і всі приміщення потребують ремонту, та й територію варто впорядкувати, встановити огорожу… Таким чином, прийшли до висновку, що якщо вже ремонтувати, то капітально. Тож тепер школа має кабінети для викладачів та індивідуальних занять, музичну залу, клас хореографії, обладнаний, як і годиться, станками, дзеркалами. Про все це згадав Сергій Володимирович під час урочистого відкриття оновленої музичної школи.

Т.Сакара зауважила, що надзвичайно приємно бачити усмішки дітей і викладачів, батьків, які радіють цьому подарунку. Тепер є всі умови для того, щоб ще яскравіше розкривалися дитячі таланти. Приємно зазначити і те, що Петрівський район стає флагманом у справі реалізації різноманітних соціальних проектів.

С.Завалій і Т.Сакара поздоровили всіх присутніх з наступаючими новорічними святами, зокрема зі святом Святого Миколая, побажали, аби всі мрії збувалися.

Зі словом-відповіддю виступили директор школи Андрій Мотько та голова батьківського комітету Тетяна Максімова, висловивши щиру вдячність всім, причетним до ремонту школи, і запевнивши, що учні ще наполегливіше долучатимуться до світу музики і хореографії.

Гості переглянули невеликий, але змістовний концерт у виконанні маленьких вихованців, вручили юним артистам солодкі подарунки, оглянули приміщення, сфотографувалися з викладачами та учнями цього сільського храму мистецтв.

Анатолій РЯБОКОНЬ.

На знімках: фрагмент урочистого відкриття: з вітальним словом до новостародубців звертається начальник відділу культури райдержадміністрації Наталія Подкопаєва; невеличкий концерт виконавців школи, присвячений урочистій події; новорічні подарунки від керівників району юним вихованцям музичної школи; спільне фото на згадку про радісну подію

Фото автора.