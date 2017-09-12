Шановні жителі Кіровоградщини та гості краю!

10 січня ми з вами відзначаємо урочисту подію – 80-ту річницю з дня утворення Кіровоградської області.

За цей час становлення і розвитку регіону нам із вами є що пригадати, чим пишатися, на кого рівнятися та над чим працювати надалі.

Прагнення до позитивних змін під мирним небом, до стабільного майбутнього наших дітей об’єднує жителів області — працівників сільського господарства, машинобудування, промисловості, лікарів, вихователів, вчителів, волонтерів, усіх, хто спрямовує власні потенціал і досвід, сили та знання на благо нашого краю.

Піклування про створення належних умов життя, праці та відпочинку людей завжди було і залишається головним пріоритетом у роботі органів місцевого самоврядування. Жити щоденними потребами, турботами, надіями оточуючих покликані ті, кого обрала громада.

Пам’ятаймо, наше життя буде таким, яким ми зробимо його самі! Впевнений, що і найближчі плани, і далекосяжні проекти жителів нашого краю будуть успішно реалізовані спільними зусиллями!

У день 80-річного ювілею щиро дякую всім жителям Кіровоградщини, хто працював і сьогодні продовжує працювати на благо краю і людей. Бажаю мудрості, достатку, терпіння, Божого благословення.

Хай Кіровоградська область назавжди залишиться для вас найулюбленішим, найнадійнішим, найріднішим місцем проживання!

Нехай в Україні й у кожній родині панують мир і злагода!

З повагою Олександр Чорноіваненко, голова Кіровоградської обласної ради