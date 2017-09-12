Щоб рік пройшов весело – почніть його зі сміху!

— Люба, що ти мені подаруєш на Новий Рік?
— Себе, милий!
— Дійсно, адже рік Свині!
* * *
Не знаєте, чим зайнятися на новорічній вечірці? Задайте одне питання: Вінні Пух — свиня чи кабан?
І насолоджуйтеся 90% відповідають — свиня, хоча правильна відповідь — ведмідь.
* * *
Шановні колеги! В отриманій Вами розсилці від імені директора привітання «З Новим Роком, Свині!» слід читати без коми.
З повагою, відділ кадрів.
* * *
— Що таке новорічна вечірка?
— Майже як новорічний ранок, тільки ти не зайчик, а свиня.
* * *
Найкорисніше тварина — це свиня. Від неї можна використовувати абсолютно все — м’ясо для їжі, шкуру для шкіри, щетину для щіток, і навіть назву — для образ.
* * *
Йде п’яний вздовж паркану, тримаючись за нього. Бачить — свиня в калюжі лежить.
— Ну ти свиня! Як тобі не соромно! Вся брудна в калюжі валяєшся!
— Подивлюся я на тебе, коли паркан закінчиться!
* * *
Чотири години ранку. Дзвонить телефон:
— Алло, це суспільство захисту тварин?
— І хто ж тебе, свиня, в таку рань образив?
* * *
Свиня, яка побачила на подвір”і мангал, почала ловити мишей і гавкати на чужих.
* * *
Лежать голодні студенти в гуртожитку і мріють:
— Ех, зараз би м’яса…
— А, може, свиню заведемо?
— Так ти що: бруд, сморід…
— Та нічого, звикне.
* * *
Генерал на перевірці у військовій частині.
— Днювальний! Це що таке?
— Бруд, товаришу генерал!
— І як це називається?
— Свиня скрізь бруд знайде, товаришу генерал!
* * *
Новий рік! Всюди акції, знижки! І тільки в таксі — де було 200 тепер 400.
* * *
Опитування жителів країни перед Новим роком:
Що вам дарують на Новий рік найчастіше? (опитування серед чоловіків)
- Шкарпетки — 50 %
- Краватки — 50 %
- Інше — 0 %
Що вам зазвичай дарують на Новий рік? (опитування серед жінок)
- Інше — 50 %
- Зовсім інше, не те — 40 %
- Не зовсім те — 9 %
- Те, а треба інше — 1 %
* * *
Після новорічних свят найскладніше — це відрізнити розтовстілих колег від опухлих.
* * *
Перший робочий день після новорічних свят схожий на зустріч випускників. Всі трохи розжиріли і раді один одного бачити.
* * *
У дитинстві раділи Новому року. А зараз радіємо з того, що настають 10 вихідних днів.
* * *
Новий рік – це коли тато намагається переконати своїх дітей у тому, що він Дід Мороз, а свою дружину – що він не Дід Мороз.
* * *
— Діду Морозе, спасибі за подарунок, який ти мені приніс.
— Дрібниця, не варто подяки.
— Я теж так думаю, але мама веліла так сказати.
* * *
Лікарі рекомендують вже сьогодні почати приймати по 2-3 столових ложки майонезу в день, щоб уникнути майонезного шоку на Новий рік.
Головне досягнення нашого ТБ в новорічні свята — це здатність реально передати стійкий запах нафталіну.
* * *
Сезон «Схудну до Нового року» оголошується закритим! Сезон «Схудну до літа» урочисто відкрито!
* * *
— Дівчатка, а Дід Мороз, виявляється, жадібний!
— З чого ти взяла?
— А він, замість того, щоб мені свій подарунок принести, знайшов ляльку, яку мама в шафі ховала, і під ялинку поклав.
* * *
Один хлопчик у минулому році вів себе настільки погано, що Дід Мороз оформив на нього кредит.
* * *
Ворожіння на 1 січня. Придивіться уважно, в якій страві ви прокинулися:
1. У «Олів’є» — значить, рік пройде спокійно і традиційно.
2. У «Мімозі» — рік обіцяє нові знайомства (швидше за все на 8 Березня).
3. У «Оселедці під шубою» — рік не віщує нічого доброго. Вам все-таки доведеться купити в цьому році дружині шубу.
4. У салаті з крабовими паличками — вас очікує бурхливий курортний роман.
5. У «Цезарі з куркою» — призначать начальником відділу в конторі.
6. У «Цезарі з креветками» — станете капітаном далекого плавання.
7. У солоних грибах або огірках — вас ще рік будуть маринувати на старій посаді без збільшення зарплати.
8. У гарячих закусках — ви міцний чоловік!
9. В торті — до поїздки в Прагу!
10. Якщо ви промахнулися і нікуди не потрапили — рік буде непередбачуваним.
Підготувала Оксана Ліщенюк