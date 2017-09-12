Щоб рік пройшов весело – почніть його зі сміху!

— Люба, що ти мені подаруєш на Новий Рік?

— Себе, милий!

— Дійсно, адже рік Свині!

* * *

Не знаєте, чим зайнятися на новорічній вечірці? Задайте одне питання: Вінні Пух — свиня чи кабан?

І насолоджуйтеся 90% відповідають — свиня, хоча правильна відповідь — ведмідь.

* * *

Шановні колеги! В отриманій Вами розсилці від імені директора привітання «З Новим Роком, Свині!» слід читати без коми.

З повагою, відділ кадрів.

* * *

— Що таке новорічна вечірка?

— Майже як новорічний ранок, тільки ти не зайчик, а свиня.

* * *

Найкорисніше тварина — це свиня. Від неї можна використовувати абсолютно все — м’ясо для їжі, шкуру для шкіри, щетину для щіток, і навіть назву — для образ.

* * *

Йде п’яний вздовж паркану, тримаючись за нього. Бачить — свиня в калюжі лежить.

— Ну ти свиня! Як тобі не соромно! Вся брудна в калюжі валяєшся!

— Подивлюся я на тебе, коли паркан закінчиться!

* * *

Чотири години ранку. Дзвонить телефон:

— Алло, це суспільство захисту тварин?

— І хто ж тебе, свиня, в таку рань образив?

* * *

Свиня, яка побачила на подвір”і мангал, почала ловити мишей і гавкати на чужих.

* * *

Лежать голодні студенти в гуртожитку і мріють:

— Ех, зараз би м’яса…

— А, може, свиню заведемо?

— Так ти що: бруд, сморід…

— Та нічого, звикне.

* * *

Генерал на перевірці у військовій частині.

— Днювальний! Це що таке?

— Бруд, товаришу генерал!

— І як це називається?

— Свиня скрізь бруд знайде, товаришу генерал!

* * *

Новий рік! Всюди акції, знижки! І тільки в таксі — де було 200 тепер 400.

* * *

Опитування жителів країни перед Новим роком:



Що вам дарують на Новий рік найчастіше? (опитування серед чоловіків)

- Шкарпетки — 50 %

- Краватки — 50 %

- Інше — 0 %

Що вам зазвичай дарують на Новий рік? (опитування серед жінок)

- Інше — 50 %

- Зовсім інше, не те — 40 %

- Не зовсім те — 9 %

- Те, а треба інше — 1 %

* * *

Після новорічних свят найскладніше — це відрізнити розтовстілих колег від опухлих.

* * *

Перший робочий день після новорічних свят схожий на зустріч випускників. Всі трохи розжиріли і раді один одного бачити.

* * *

У дитинстві раділи Новому року. А зараз радіємо з того, що настають 10 вихідних днів.

* * *

Новий рік – це коли тато намагається переконати своїх дітей у тому, що він Дід Мороз, а свою дружину – що він не Дід Мороз.

* * *

— Діду Морозе, спасибі за подарунок, який ти мені приніс.

— Дрібниця, не варто подяки.

— Я теж так думаю, але мама веліла так сказати.

* * *

Лікарі рекомендують вже сьогодні почати приймати по 2-3 столових ложки майонезу в день, щоб уникнути майонезного шоку на Новий рік.

Головне досягнення нашого ТБ в новорічні свята — це здатність реально передати стійкий запах нафталіну.

* * *

Сезон «Схудну до Нового року» оголошується закритим! Сезон «Схудну до літа» урочисто відкрито!

* * *

— Дівчатка, а Дід Мороз, виявляється, жадібний!

— З чого ти взяла?

— А він, замість того, щоб мені свій подарунок принести, знайшов ляльку, яку мама в шафі ховала, і під ялинку поклав.

* * *

Один хлопчик у минулому році вів себе настільки погано, що Дід Мороз оформив на нього кредит.

* * *

Ворожіння на 1 січня. Придивіться уважно, в якій страві ви прокинулися:

1. У «Олів’є» — значить, рік пройде спокійно і традиційно.

2. У «Мімозі» — рік обіцяє нові знайомства (швидше за все на 8 Березня).

3. У «Оселедці під шубою» — рік не віщує нічого доброго. Вам все-таки доведеться купити в цьому році дружині шубу.

4. У салаті з крабовими паличками — вас очікує бурхливий курортний роман.

5. У «Цезарі з куркою» — призначать начальником відділу в конторі.

6. У «Цезарі з креветками» — станете капітаном далекого плавання.

7. У солоних грибах або огірках — вас ще рік будуть маринувати на старій посаді без збільшення зарплати.

8. У гарячих закусках — ви міцний чоловік!

9. В торті — до поїздки в Прагу!

10. Якщо ви промахнулися і нікуди не потрапили — рік буде непередбачуваним.

Підготувала Оксана Ліщенюк