Дорогі працівники, пайовики та пенсіонери ТОВ «Верес»!

Ну от і промчав ще один рік. У кожного він пройшов по-різному, багато чого довелося пережити. Не будемо засмучуватися, адже на зміну йому приходить новий рік. І в цьому році ми щиро бажаємо всім, щоб все погане залишилося позаду. Всі мрії нехай збуваються. Нехай в цьому році кожен з нас буде щасливим: самотні зустрінуть свої другі половинки; ті, хто хворіють, — якнайшвидше одужають; ті, хто люблять, — отримають у свою сторону ще більше взаємної любові.

З Новим Роком! З новим щастям!

Дирекція ТОВ «Верес»