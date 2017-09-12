З Новим роком та Різдвом Христовим!

Від щирого серця вітаю з Новорічними та Різдвяними святами працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Петрівського району!

Дорогі жіночки Терцентру, мої красуні! Бажаю вам щастя, здоров”я, сімейного благополуччя, удачі в праці і в родинному житті, нехай вас завжди люблять і поважають ваші чоловіки й дітки, будьте щасливими, мої дорогі!

Окремі слова вітання Інні Олександрівні Лук”яновій та Валентині Григорівні Сибірі: Дорогі наші! Ви ставитеся до нас, людей похилого віку, з таким теплом та ніжністю, як матері до своїх дітей. Бо й справді: ми люди, життєва свіча яких уже догоряє, як малі діти, чекаємо від вас доброго слова і вашої допомоги.

А ще хочу привітати чоловіків, які працюють в Територіальному центрі – Віталія Щербину та Олександра Чудного. Вони, як незмінні вартові, завжди, по першій же вимозі, готові прийти на допомогу.

Тож дорогі мої працівники Територіального центру, я вдячна Богу за те, що ви у нас є: Нехай вам завжди сонце світить і ясний місяць освітлює дорогу на щастя й на добро! Нехай у вас усе ладиться, а доля завжди буде до вас прихильною. Низький вам уклін!

З повагою Мотя Іванівна Ковтун, пенсіонерка, інвалід І групи