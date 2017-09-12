ЛЕГАЛІЗАЦІЯ САМОЧИННОГО БУДІВНИЦТВА

Петрівська районна державна адміністрація звертає увагу, що існує доступний та швидкий спосіб легалізувати самочинні будівництва, якщо будівельні роботи відбувалися без отримання дозвільних документів на земельній ділянці відповідного цільового призначення і не порушують державних будівельних норм щодо розміщення об’єкта.

Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Порядку дії цього Закону, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства України від 03 липня 2018 року №158, під будівельну амністію підпадають такі об’єкти:

1.Індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, збудовані у період з 05 серпня 1992 року по 09 квітня 2015 року загальною площею до 300 квадратних метрів. Для будинків загальною площею понад 300 квадратних метрів необхідно проводити технічне обстеження, із залученням суб’єктів господарювання, які мають у своєму складі відповідних виконавців із кваліфікаційним сертифікатом;

2.Господарські присадибні будівлі – збудовані в період з 05 серпня 1992 року по 09 квітня 2015 року до 100 квадратних метрів без обстеження, із площею понад 100 квадратних метрів – за наявності технічного обстеження;

3.Будівлі і споруди сільськогосподарського призначення, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1) та збудовані до 12 березня 2011 року.

Для того, щоб узаконити самочинне будівництво садибних будинків, господарських будівель та споруд сільськогосподарського призначення, замовник або його уповноважена особа подає з урахуванням вимог Закону України «Про адміністративні послуги» до органу державного архітектурно – будівельної інспекції заяву про прийняття в експлуатацію об’єкта, до якої додаються:

один примірник заповненої декларації про прийняття об’єкта в експлуатацію (скачати бланк документа можна на сайті ДАБІ в розділі «Бланки документів»);

звіт про проведення технічного обстеження об’єкта з інформацією щодо можливості його надійної та безпечної експлуатації (при необхідності);

Засвідчені у встановленому порядку:

копії документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, на якій розміщено об’єкт;

копію технічного паспорта (з відміткою про проведене технічне обстеження).

З даним пакетом документів слід звернутися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) у приміщенні Кіровоградської міської ради, який прийме документи і передасть їх до Кіровоградської інспекції. Інспекція протягом десяти робочих днів з дати надходження до неї декларації перевіряє повноту зазначених там даних та на безоплатній основі реєструє подану декларацію. Після проведення реєстрації примірник залишається в Інспекції, яка її зареєструвала, а інформація розміщується на сайті державної архітектурно - будівельної інспекції України в розділі «Реєстр дозвільних документів». На підставі даних реєстру видаються документи на право власності на збудовані об’єкти.

Звертаємо увагу, що будівельна амністія не передбачає сплати громадянами штрафних санкцій.

Із питаннями щодо дії «будівельної амністії» можна звертатися до відділу містобудування, архітектури та житлово- комунального господарства Петрівської райдержадміністрації, кабінет 106 приміщення районної ради по вулиці Святковій,20 в смт Петровому.

Світлана Заєць, начальник відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Петрівської райдержадміністрації